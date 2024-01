Llamada generada con IA se hace pasar por Biden

La fiscalía general de Nueva Hampshire anunció el lunes que investigaba reportes de una llamada telefónica automática en la que aparentemente se usó inteligencia artificial para imitar la voz del presidente Joe Biden y desalentar a los votantes del estado de participar en las primarias del martes.

El fiscal general John Formella dijo que el mensaje grabado, el cual fue enviado el domingo a varios votantes, parece un intento ilegal de afectar y suprimir el voto. Añadió que los votantes “deben hacer caso omiso de todo el contenido del mensaje”.

The Associated Press analizó una grabación de la llamada, la cual genera una voz similar a la de Biden y emplea su frase habitual: “Vaya montón de tonterías”. Posteriormente le pide a la persona del otro lado de la línea que “guarde su voto para las elecciones de noviembre”.

“Votar este martes sólo les facilita a los republicanos su misión para elegir nuevamente a Donald Trump”, dice la grabación con la voz que imita a Biden. “Tu voto hace la diferencia en noviembre, no este martes”.

No es verdad que votar en las primarias del martes les impida a los votantes participar en las elecciones generales de noviembre. Biden no está haciendo campaña en Nueva Hampshire y su nombre no aparecerá en las boletas de las primarias del martes, después de que designó a Carolina del Sur como punto de partida para las primarias demócratas, aunque sus aliados han dado inicio a una campaña para que se escriba el nombre de Biden en las papeletas del estado.

De momento se desconoce quién está detrás de estas llamadas, aunque a quienes las reciben les aparece falsamente que provienen de un número personal de celular de Kathy Sullivan, expresidenta del Partido Demócrata en el estado que ayuda a dirigir Granite for America, un comité de campaña a favor de Biden.

Sullivan informó que alertó a las autoridades policiales y presentó una denuncia ante la fiscalía después de que varios votantes del estado informaron sobre las llamadas la noche del domingo.

“La llamada aparece con mi número personal de celular sin mi permiso”, dijo en un comunicado. “Esta es una interferencia electoral absoluta, y un claro intento para acosarme a mí y a otros votantes de Nueva Hampshire que planean escribir en la boleta el nombre de Joe Biden el martes”.

No está claro cuántas personas recibieron este tipo de llamadas, pero una portavoz de Sullivan dijo que se enteró de al menos una decena. La fiscalía del estado alentó a todo aquel que haya recibido este tipo de llamadas a enviar un correo electrónico a la unidad de leyes electorales del Departamento de Justicia del estado.

Gail Huntley, una demócrata de 73 años que planea escribir el martes el nombre de Biden en la papeleta, dijo que recibió la llamada alrededor de las 6:25 de la tarde del domingo.

De inmediato reconoció la voz de Biden, pero no tardó en darse cuenta de que era falsa porque lo que decía no tenía sentido. En un principio pensó que habían sacado de contexto sus palabras.

“En ese momento no pensé que no fuera su verdadera voz. Así de convincente era”, comentó. Añadió que le alarma, aunque no le sorprende, que este tipo de falsificaciones generadas por inteligencia artificial se estén propagando en su estado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó el lunes que la llamada “es falsa y no fue grabada por el presidente”. La jefa de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, dijo en un comunicado que la campaña “discute activamente otras acciones a implementarse de inmediato”.

“No permitiremos que se difunda desinformación para suprimir el voto y socavar deliberadamente elecciones libres y justas; y combatir cualquier intento por socavar nuestra democracia seguirá siendo una de las máximas prioridades de esta campaña”, comentó.

El aparente intento de supresión del voto mediante el uso de tecnología de IA generativa es un ejemplo de lo que los expertos advierten que convertirá a 2024 en un año sin precedentes de desinformación electoral en todo el mundo.

Las manipulaciones digitales con IA ya han aparecido en anuncios de campaña durante la contienda presidencial de 2024, y se ha hecho mal uso de la tecnología para propagar desinformación en distintos comicios en todo el mundo en el último año, desde Eslovaquia hasta Indonesia y Taiwán.

“Nos preocupaba que la IA generativa fuera utilizada como un arma en las próximas elecciones y estamos viendo lo que sin duda será una muestra de lo que se viene”, comentó Hany Farid, experto ciencias forenses digitales de la Universidad de California, campus Berkeley, quien revisó la grabación de la llamada y confirmó que se trata de una falsificación con IA de relativamente baja calidad.

Mientras mejora la tecnología de inteligencia artificial, el gobierno federal pasa problemas para hacerle frente. El Congreso aún no aprueba una iniciativa con la que intente regular el papel de la industria en la política a pesar de que existe cierto apoyo bipartidista. La Comisión de Elecciones Federales revisa comentarios públicos respecto a una solicitud para la regulación de manipulaciones digitales con IA en los anuncios de campaña.

Aunque el uso de IA generativa para influir en las elecciones es algo relativamente nuevo, “las llamadas automatizadas y los trucos sucios no lo son”, dijo David Becker, exabogado del Departamento de Justicia federal y experto en leyes electorales que ahora dirige el Centro para la Innovación e Investigación Electoral.

Señaló que es difícil determinar si el objetivo principal de las llamadas en Nueva Hampshire era suprimir el voto o simplemente “continuar con el proceso de desconectar a los estadounidenses de los hechos y la verdad en lo referente a nuestra democracia”.

“No necesitan convencernos de que lo que están diciendo, las mentiras que cuentan, son verdad”, indicó. “Sólo necesitan convencernos de que no existe una verdad, que no se puede creer en todo lo que nos dicen”.

Katie Dolan, portavoz de la campaña del representante Dean Phillips de Minnesota, quien compite contra Biden en la primaria demócrata, señaló que el equipo de Phillips no estuvo involucrado y que se enteró de la falsificación después de que un reportero le llamó en busca de comentarios.

“Cualquier intento por desalentar a los votantes es una lamentable e inaceptable afrenta a la democracia”, declaró Dolan en un comunicado. “El posible uso de IA para manipular a los votantes es sumamente perturbador”.

La campaña de Trump afirmó que no tuvo nada que ver con la grabación, pero se negó a hacer más comentarios.