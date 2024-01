Jóvenes relatan casos de discrimen racial por estilos de cabello en empleos y escuelas

La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado inició la vista pública sobre el Proyecto del Senado 1282, el cual busca establecer la “Ley Contra el Discrimen Por Razón de Estilos de Cabello”.

La medida tiene como propósito crear una política pública en contra del discrimen racial hacia los diversos peinados protectores y texturas de cabellos que se asocian a las identidades afrodescendientes.

Los peinados que pueden clasificarse como protectores lo son las trenzas, torcidos, “dreadlocks”, entre otros.

En la vista pública comparecieron los senadores María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño; Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana; Migdalia Padilla, del Partido Nuevo Progresista y José Vargas Vidot, senador independiente.

De los citados a la vista estuvo una joven afrodescendiente, Alanis Ruiz Guevara, quien puntualizó que el discrimen contra los peinados y el cabello natural es un asunto de salud pública.

Ruiz Guevara estableció que desde los nueve años fue sometida a tratamientos alizantes por el discrimen que se vive en la isla hacia los afros y peinados protectores.

”Según un estudio realizado por investigadores en la Universidad de Boston se determinó que el uso prolongado de alisados químicos para el cabello por parte de mujeres negras postmenopaúsicas, se asoció con un mayor riesgo de cáncer de útero“, comunicó.

Ruiz Guevara expresó que recuerda “vivamente cómo se sentía” hacerse el tratamiento.

“Al comienzo, sentía un olor terrible que quemaba mis ojos y en ese momento, mi cuero cabelludo comenzaba arder como si me lo estuvieran quemando. Luego, me comenzaba a picar. Cuando decía: ‘Me duele’, me respondían: ’Así sabes que está funcionando‘“, recontó.

Por otro lado, estuvo presente una madre de dos jóvenes afrodescendientes, Lorraine León Ramirez, quien apoyó entre lágrimas el proyecto y expuso el por qué es necesario concretizarlo.

“Como podrán observar soy una orgullosa madre blanca de dos maravillosos hijos de raza negra y cabello afro. Soy del grupo de madres, quienes desde el nacimiento de sus hijos y por muchos años hemos vivido en carne propia la estigmatización y el cuestionamiento social por el simple hecho de haber creado una familia interracial”, argumentó.

León Ramírez narró experiencias de discrimen en dos instituciones educativas. El inicio del año escolar en el 2022 marcó la vida de sus hijos y de León Ramírez.

“Ese tan esperado primer día de clases llegó para mis hijos en agosto del 2022. Ahora, imagínense por un solo instante que, en vez de ser recibidos con regocijo y alegría, el personal del colegio lo recibiera en el portón de entrada y que delante de todos los demás compañeros lo primero que le digan sea: ‘Lo lamento, pero tienen el afro muy alto y tienen que recortarlo’”, recordó.

La madre indicó que fue como un ”balde de agua fría” que el personal recibiera a sus hijos de esa forma, sin “tan siquiera haber puesto un pie en el colegio”.

Asimismo, León Ramírez expuso que las transgresiones continuaron.

Cada vez más la institución obligaba a que sus hijos se recortaran el cabello, al nivel que afectó la autoestima de ambos.

Según la madre, los jóvenes escondían su cabeza con las capuchas de sus abrigos, pues no se sentían a gusto con su apariencia.

Al finalizar el año académico, la madre decidió cambiarlos de colegio. No obstante, lo mismo ocurrió en otra institución; el rechazo contra los afros y otros peinados era latente. Por eso, León Ramírez decidió apoyar esta causa por sus hijos y por todos los niños que experimentan lo mismo.

Por otro lado, una profesora del municipio de Vieques, Julia Llanos Bultrón, expuso que el llevar su cabello natural se convirtió en un obstáculo para conseguir empleo.

Llanos Bultrón manifestó que en una entrevista de trabajo la directora de un colegio de Fajardo le indicó que tendría que cambiar el estilo su cabello para poder ser contratada.

“Sin vergüenza me dijo: ’Estas cualificada de trabajar aquí, pero te tienes que picar el cabello. Nosotros no aceptamos ni rizos, ni trenzas, ni turbantes y mucho menos dreadlocks. Somos tradicionales’. […] Esta y otras experiencias relacionadas con la textura y el estilo de mi cabello son las que me traen aquí hoy”, comentó.

Los presentes mostraron que su objetivo consiste en erradicar el discrimen contra los afrodescendientes, sus peinados y su identidad.

En la vista Taller Salud mostró su apoyo al proyecto, al igual que varios estudiantes y profesores de distintas instituciones educativas.