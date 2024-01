Senado aprueba medida para reducir el depósito que cobra AAA para conectar servicio de agua

El Senado aprobó el lunes un proyecto de ley para reducir la cantidad del depósito a ser cobrado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) al momento de procesar y evaluar toda solicitud de nueva conexión.

Mediante el Proyecto del Senado 1285, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau, se busca reducir el adelanto que solicita la AAA y que no sobrepase del 30 por ciento del cargo completo cuando un ciudadano solicita una nueva conexión de agua potable o alcantarillado de sanidad. Además, establece el derecho de los ciudadanos para que obtengan un plan de pago independiente a su factura por un término que no excederá de los 18 meses, y que de acogerse el ciudadano al plan de pagos; esto no será impedimento para que la AAA realice el contrato y ordene el alta del servicio, sujeto a que se haya pagado en su totalidad el adelanto requerido.

En un turno, Dalmau Santiago sostuvo que la medida estuvo siete meses en Comisión y la AAA no expresó su opinión a pesar de dos solicitudes. “Para los compañeros que tienen alguna duda, en dos, no una, en dos. Luego de que se circulara este calendario, el viernes, entonces el viernes, antes de las 5 de la tarde, llegó la ponencia en contra. Después que estaba el calendario hecho, después que estaba el informe erradicado. Pero en el récord de la comisión, dos veces se le pidió a la autoridad de acueductos que sometiera su memorial explicativo, y no lo hizo, hasta el pasado viernes”, expresó el presidente del Senado.

De otro lado, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 431 de la senadora Migdalia González Arroyo, para ordenar al Departamento de Transporte y Obras Públicas tomar acción inmediata sobre las pésimas condiciones de las carreteras PR-344, PR-102, PR-105, PR-108, PR-3108, PR-342, PR- 348, PR-349, PR-3349, PR-351, PR-3351, PR-352 y PR-380 jurisdicción del municipio de Mayagüez.

“Las carreteras principales de esta región están en pésimas condiciones, desde mucho antes del huracán María, poniendo en riesgo la vida de todos y todas las que transitan por ellas. Además, la falta de un sistema vial adecuada afecta el desarrollo económico y por ende el turismo, eje central de la economía de la Región Oeste y de todo el País”, dijo González Arroyo en un turno sobre la medida.

De igual forma, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 449 para que DTOP atienda las pésimas condiciones de las carreteras PR-623, PR-626, PR-6626 y PR- 628 en la jurisdicción del Municipio de Arecibo. Incluyendo además vías de rodaje en Ciales, Dorado, Hatillo, Morovis, Florida, Vega Alta y Vega Baja.

También, recibió aval el Proyecto del Senado 1281 de la senadora Keren Riquelme Cabrera para que se reconozca en Puerto Rico, el día 7 de agosto de cada año, como el “Día del Ciclista y Concienciación Ciudadana”. Esto con motivo de hacer una distinción especial a todos los ciudadanos que practican esta disciplina deportiva y recreativa, particularmente a Raúl Velázquez Vázquez, Keisy Toro Espiet, al igual que todos los ciclistas que han fallecido por accidentes en las vías públicas y promover mayor seguridad en las vías de rodaje para estos entusiastas.

“A través de este proyecto que presentamos, buscamos recordar a los ciclistas que han perdido su vida. Y donde quizás no ha tenido la cobertura mediática, pero sus familiares han estado sufriendo la pérdida de estos muchas veces por conductores que se han quedado dormidos, otros han venido embriagados. Y ha sido muy triste tener que lamentar estas muertes sin sentido. Y lo que buscamos a través de este proyecto no solamente es recordar las vidas, sino también crear iniciativas de educación y orientación para crear una cultura de ciclismo en Puerto Rico”, expresó.

También, se le dio paso a la Resolución del Senado 784 para investigar las estadísticas recopiladas y los protocolos tomados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en relación con la presencia de caimanes en Puerto Rico. También, la Resolución del Senado 840 para ordenar a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico la realización de una investigación exhaustiva sobre el estado del proyecto de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia frente a los efectos de la erosión costera anunciado por el Gobernador de Puerto Rico.