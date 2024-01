Pedro Pierluisi endosa candidatura de William Villafañe

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, endosó este lunes la aspiración del senador William Villafañe Ramos a la comisaría residente en Washington D.C.

Pierluisi Urrutia aseguró que Villafañe Ramos “está más capacitado que el otro candidato” y que “no está distraído”.

“No hay duda de que William Villafañe está más capacitado que el otro candidato que tenemos. Definitivamente, la trayectoria de William Villafañe habla por sí mismo y también lo veo abordando el tema del estatus como debe: enfocado en la agenda que tenemos en Washington, y no está distraído abortando otros temas”, aseguró el líder novoprogresista a preguntas de la prensa.

Tras el retiro el viernes pasado del representante del PNP, José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz, solo quedan dos aspirantes que buscan llenar la candidatura a la comisaría residente por la Palma: Villafañe Ramos y el exsecretario del Departamento de Estado, Elmer Román González.

Román González cuenta con el endoso de la comisionada residente y aspirante a la gobernación, Jenniffer González Colón.

Meléndez Ortiz anunció que retiró su aspiración a la comisaría residente y, a su vez, su participación en la contienda primarista que se llevará a cabo en la colectividad a la cual pertenece.

El legislador hizo el anuncio a través de sus redes sociales donde indicó que la misma respondía la relación que tiene con su familia.

“Hace un tiempo, decidimos que no regresaría a la legislatura de Puerto Rico, para buscar la posición de representante de Puerto Rico en el Congreso. En ese momento, las cosas se perfilaban muy bien, no obstante, esa no es la realidad de hoy y, por eso, doy por terminada mi campaña a Comisionado Residente. Siempre he dicho que uno tiene la obligación de luchar por lo que cree correcto, por eso me han escuchado decir que uno siempre lucha por lo que cree”, escribió el representante.

“Claro está, eso no garantiza un resultado, pero cuando se hace con el corazón y por las razones correctas, se acepta el resultado, aunque no sea el deseado. Este no era el resultado que esperaba, pero lo acepto...”, añadió.

Meléndez Ortiz había recibido el endoso del director de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo.

Equipos electorales de Pierluisi y Jenniffer González establecen “las reglas del juego” para la primaria

La aspirante a la gobernación por el PNP, Jenniffer González Colón, dijo este lunes que a solicitud de ella hubo una reunión del liderato de campaña suyo y del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia con la comisionada electoral de la colectividad, Vanessa Santo Domingo Cruz.

Según indicó la comisionada residente, la reunión entre ambos equipo de campaña se llevó a cabo esta mañana en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Una de las cosas que he hecho es pedirle al partido o al gobernador y pedirle directamente a la comisionada electoral del PNP, el que se pudiera sostener una primera reunión de campaña entre los equipos de mi equipo, mi director político, Ángel Cintrón, mi presidente campaña. Francisco Domenech, mi director electoral Aníbal Vega Borges y hoy se está efectuando. Se efectuó esta mañana una reunión en la Comisión Estatal de Elecciones junto a la comisionada electoral del PNP, la licenciada Santo Domingo y el director de campaña del gobernador Pierluisi, Edwin Mundo”, dijo González Colón en un aparte con la prensa.

González Colón enfatizó en que la intención de la reunión es que se establezcan las reglas de cara a la primaria y asegurar que será una contienda entre “hermanos” de la misma colectividad.

“Como parte de esa petición es que nosotros, verdad, dentro de esta primaria podamos tener las reglas claras de cómo va a correr, el que somos hermanos en la misma colectividad y que podamos como partido, enfocarnos en lo que es el voto ausente, el voto adelantado, que es lo necesario para que nuestro partido gane la elección de noviembre”, añadió.

“Yo creo que lo más importante es que se haga ese trabajo al unísono, así que he puesto mi equipo a la disposición del partido para esto, para los reglamentos que hacen falta, para que podamos estar en la misma página y no haya ningún tipo de discrepancia sobre los procesos que van a regir la primaria que se va a dar en junio dos”, sentenció.