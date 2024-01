Fortaleza brinda detalles de la “ajetreada” agenda del gobernador en España

El gobernador, Pedro Pierluisi, partió el lunes hacia Madrid, capital de España para participar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR2024), esto luego de las críticas que se han realizado por su viaje al evento.

Sin embargo, en horas de la tarde del lunes, a través de un comunicado de prensa, la Fortaleza detalló cuál será la agenda del primer mandatario. Más temprano, este había asegurado que la misma sería “ajetreada”.

El primer día de la visita del Gobernador participará en el Encuentro Empresarial sobre Energía e Infraestructura en la Cámara de Comercio Española, donde se abordarán temas para el desarrollo sostenible de Puerto Rico. Se espera que las reuniones con ejecutivos de renombradas empresas, como Mapfre, Abertis, Grupo Sacyr, Acciona, Dragados, Ferrovial y Solaner, resulten en oportunidades de inversión y colaboración.

El primer ejecutivo también será parte del protocolo de inauguración de FITUR junto al Rey Felipe VI. Luego del recorrido por el pabellón de Las Américas se dará el corte de cinta del exhibidor de Puerto Rico. Además, el Gobernador abordará el crecimiento del turismo en Puerto Rico, superando incluso las cifras prepandemia. Su participación culminará con una conferencia de prensa junto a ejecutivos de Iberia, donde se revelará un nuevo acuerdo entre la línea aérea española y Puerto Rico.

En paralelo, Pedro R. Pierluisi se reunirá con un Comité del World Travel and Tourism Council (WTTC), consolidando la presencia de Puerto Rico en el ámbito global del turismo.

En la mañana del lunes, Pierluisi Urrutia se pronunció para defender su viaje a España. A pesar de las interrogantes sobre los costos asociados con este viaje, la oficial de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, afirmó que dicha información no está disponible en este momento.

“Los costos no están disponibles porque La Fortaleza lo trabaja mediante reembolso, es decir, luego que se someten las facturas al culminar el viaje, entonces se paga. Por lo tanto, ahora mismo no hay esa cifra”, explicó Angleró.

De igual forma, la cantidad de escoltas que los acompañarán en el viaje no fue especificada.

Por su parte, el gobernador Pierluisi destacó la importancia de su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), y subrayó los logros concretos obtenidos en su visita anterior a Madrid. Señaló acuerdos exitosos con la aerolínea Iberia, que resultaron en un aumento en la frecuencia de vuelos hacia Puerto Rico. Además, anunció la expansión de Toro Verde en la región de Toledo, España, como parte de los esfuerzos para fomentar el turismo y las inversiones en la isla.

“Es bien importante que no meramente uno vaya una vez a una feria como esta y a reunirse con los principales directivos de empresas que están invirtiendo en Puerto Rico, sino que continúe ese esfuerzo año en año porque eso es lo que hace la diferencia”, enfatizó el gobernador durante la conferencia de prensa.

En cuanto a los viajes de legisladores a España, Pierluisi afirmó no tener detalles específicos y sugirió que los legisladores deben informar sobre sus propios viajes. “Yo no tengo detalles de esos viajes. Por lo que he visto en los medios, ellos están en Barcelona”, concluyó el gobernador, dejando abiertas las preguntas sobre la transparencia y rendición de cuentas en relación con los gastos gubernamentales

De la Cámara de representantes participan, su presidente, Rafael Hernández Montañez, el vicepresidente de este cuerpo legislativo, José “Conny” Varela; el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos; el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa; y el presidente de la Comisión de Alianzas Público-Privadas, Jesús Hernández.

También estarán presentes el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado, y Discover Puerto Rico, la entidad de mercadeo del destino

El gobernador estará de regreso el domingo, 28 de enero. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli fungirá como gobernador interino hasta el jueves 25 de enero, que será el secretario de Estado, Omar Marrero.

El evento FITUR se considera una de las convenciones de negocios más importantes del turismo. Miles de profesionales de la industria participan en la feria, que este año se celebra del miércoles 24 al domingo 28 de enero, como representantes de líneas aéreas y cruceros, tour operadores, hoteleros, atracciones, y agentes de viajes, entre otros. Este año los expositores suman alrededor de 9 mil empresas provenientes de 152 países, la participación de 250 mil profesionales y público general.