Estudiantes y padres paralizan clases en escuela superior de Naguabo

Estudiantes y padres de la escuela Superior Dr. Juan J. Maunez Pimentel de Naguabo, se manifestaron este lunes, en contra de las pésimas condiciones de infraestructura en dicho plantel, problemática que ha persistido por muchos años y que se agudizó desde los temblores y la pandemia por el Covid - 19, eventos que acontecieron para el año 2020.

Con el respaldo de líderes comunitarios, los manifestantes lograron paralizar las clases y demás labores relacionadas en la escuela. Los portavoces de la protesta detallaron las múltiples situaciones que les aquejan.

“Por muchos años la infraestructura de nuestra escuela se ha ido deteriorando, creando un mal ambiente para los estudiantes. El abandono es muy notable. Nuestra escuela se ve fea y sucia por la falta del mantenimiento adecuado y la inacción de las autoridades gubernamentales pertinentes. El plantel necesita múltiples reparaciones como la corrección de filtraciones en los techos de los salones, tratamientos contra hongos, trabajos de prevención de plagas como las de gusanos y otros roedores, así como de pintura, que es un elemento importante al momento de esa primera impresión visual”, dijeron los portavoces.

Estos enumeraron además otras deficiencias en el plantel escolar. “El estado de los baños es pésimo. De cuatro baños en la escuela, solo dos están disponibles y carecen de espejos, dispensadores de jabón entre otros elementos para que se puedan utilizar. Actualmente la cancha se encuentra cerrada por múltiples dificultades con el techo y sus columnas, lo que podría significar una desgracia, y tampoco han hecho nada. No se ha iniciado la reparación de columnas cortas desde los temblores del 2020, pero lo más que nos afecta es la falta de unidades de aire acondicionado en la mayoría de los salones, lo que da paso a diferentes malestares entre los estudiantes por las altas temperaturas. Esto provoca falta de concentración y problemas de salud entre los alumnos. ¡Ya no aguantamos más el intenso calor!”, dijeron los manifestantes, añadiendo que en términos educativos, no cuentan con una red estable de conexión inalámbrica a internet, esto para poder realizar adecuadamente las diferentes tareas asignadas por los maestros.

Los manifestantes hicieron un firme llamado a las autoridades gubernamentales relacionadas, a que tomen pronta acción en este asunto, ya que según conocieron, no hay asignaciones pendientes de fondos para ningún tipo de obra en el plantel escolar.

“Hacemos un llamado a las entidades gubernamentales: Departamento de Educación y su secretaria Yanira Raíces, a la Región Educativa de Humacao, a la Autoridad de Edificios Públicos y a todas las autoridades relacionadas, a que tomen pronta acción para que podamos tener una mejor estructura y un mejor ambiente escolar para todos los involucrados. Nuestros estudiantes son el futuro de nuestro Naguabo y de Puerto Rico, y se merecen un mejor ambiente para seguir desarrollando de cara al mañana. Continuaremos en este esfuerzo; manifestándonos y denunciando esta problemática hasta que comencemos a ver un esfuerzo real de todos y cada uno de los responsables de que nuestra escuela esté en óptimas condiciones”, aseguraron.