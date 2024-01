UPR en Río Piedras inaugura su programa de certificación en el uso medicinal del cannabis

En su catálogo de cursos más reciente, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del campus de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras incorporó la primera certificación de cannabis medicinal, así lo informó la revista Crónicas.

Según la revista, el curso fue desarrollado por el agrónomo y profesor Raúl Mari Fernández.

La certificación consta de dos cursos: “Canna Cultura 1″, centrado en el cultivo, y “Canna Cultura 2″, enfocado en la manufactura. Cada curso tiene una duración de 24 horas de contacto, y es importante destacar que “Canna Cultura 1″ se establece como requisito previo para acceder al curso “Canna Cultura 2″.

La primera sesión del curso está programada para iniciar el próximo sábado, 27 de enero, seguida de tres secciones adicionales el 3, 10 y 7 de febrero. Todas las sesiones se llevarán a cabo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Estamos cubriendo el boquete educativo que se crea a la realidad de que la licencia ocupacional que exige la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal son solo seis horas. Quienes están empezando, que no saben nada de cannabis, sale diciendo ‘diantre necesito más información’. Eso es un aperitivo. Este es un curso académico, a la persona que no le interesa este conocimiento, que quiere coger el curso e ir a ganar chavos, pues esta certificación no es su curso”, expresó el profesor a Crónicas.

Asimismo mencionaron que la certificación ofrecida por la DECEP no sustituye al curso de seis horas requerido por la Junta. El profesor señaló a la revista que la universidad está evaluando la opción de registrarse como proveedor de educación ante la Junta. En caso de lograrlo, la certificación de la universidad sería reconocida como válida para emplearse en la industria.

Los dos cursos serán sometidos a evaluación por las juntas examinadoras del Colegio de Químicos y del Colegio de Agrónomos para obtener la convalidación como horas de estudios continuos.

Cada curso de la certificación tiene un costo de $1,250.