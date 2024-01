Pierluisi favorece aumento en tarifa de lanchas para turistas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que favorece el aumento en las tarifas del servicio de lanchas a Vieques, Culebra y Cataño para turistas.

“Yo lo veo con buenos ojos, particularmente cuando estamos hablando de turistas. El que pague más que los residentes, lo veo con buenos ojos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre si el aumento debe aplicar a trabajadores que van a las islas municipio, Pierluisi Urrutia sostuvo que se debe evaluar esa situación.

“En cuanto a trabajadores, hay que evaluarlo. Eso se puede evaluar. Eso es una situación diferente. Si es un trabajador que está visitando Culebra regularmente, por decirlo, para una obra de construcción, quizás se puede evaluar la posibilidad de que tenga una tarifa menor”, mencionó.

“Estar hablando de pagar 11 dólares por un viaje no es una cantidad exorbitante. Más cuando estamos hablando principalmente de turistas que van a estar visitando esas islas. Así que yo pienso que sí, enhorabuena a ese cambio. Claro, admito que la situación de un trabajador, vamos a decir que no es meramente que fue de un día para otro, que es un trabajador que va a estar visitando, va a estar allí gran parte del tiempo. Habría que evaluarla. Posiblemente el patrono de ese trabajador debería estar pagando por esa transportación. Pero ese detalle yo no lo tengo a la mano. No necesariamente ese costo va a venir del bolsillo del trabajador. Eso dependerá de cuál es el arreglo que tiene con su patrono, con la entidad que está llevando a cabo el servicio”, sostuvo.