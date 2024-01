Pierluisi cataloga como “excelente” nombramiento de Juan Sabater a la Junta Control Fiscal

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que le parece excelente la designación de Juan Sabater como integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF).

“Nos hemos comunicado por la vía electrónica y estaré conversando con él, con Juan Sabater, en el día de hoy. Ya nos hemos comunicado por la vía electrónica y hoy tendremos una conversación telefónica. Me parece excelente. A base de lo que conozco, ya yo sabía que era una de las personas siendo consideradas y había revisado su currículum vitae. Así que tiene realmente las credenciales necesarias. Se ha desempeñado en juntas aquí en Puerto Rico en el pasado. Es natural de Puerto Rico, aunque ha vivido gran parte de su vida en Nueva York. Es un ejecutivo en el campo de las finanzas extremadamente reconocido y tiene la mejor actitud. A base de lo que ya nos hemos transmitido mutuamente por la vía electrónica, veo que viene con la actitud correcta y estoy seguro que podré trabajar colaborativamente con él”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia expresó que está al tanto de los candidatos o candidatas que se evalúan para llenar las vacantes en la Junta Fiscal, pero no le corresponde expresarlo públicamente.

“Yo tengo visibilidad en cuanto a algunos de esos candidatos y candidatas y me siento positivo de que vamos a tener gente buena en los puestos de la Junta. Sí, en todo momento yo he tenido visibilidad de candidatos y candidatas que se están considerando y tendré visibilidad en el futuro. Y sí, expreso mi parecer, pero eso es un asunto que yo lo dejo tras bastidores a propósito, porque a mí no me gusta afectar reputaciones de personas que después de yo confirmar que están siendo consideradas y después no le dan el nombramiento, puede quedar eso como que la persona no dio el grado. Y aquí hay muchos factores que se toman en consideración cuando el presidente hace nombramientos y de igual manera cuando los líderes en el Congreso hacen recomendaciones”, sentenció.

Sabater fue designado al cargo en la Junta por el presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden, Jr. Sabater sustituyó a Justin Peterson, que renunció a la Junta en agosto del año pasado. Queda pendiente la persona que llenará la vacante dejada por Antonio Medina que salió del ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA en septiembre de 2023.