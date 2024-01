Pablo José Hernández reacciona a salida de “Quiquito” Meléndez de la contienda por la comisaría residente

Luego de que el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez anunciara que retira su aspiración a la comisaría residente, múltiples figuras políticas reaccionaron a su salida.

“Respeto la decisión de José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez de retirarse de la contienda para comisionado residente. Me consta la pasión con que defiende sus causas y su compromiso con su familia. Le deseo lo mejor en su próxima encomienda”, expresó el aspirante a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera.

Por su parte, el senador por acumulación y también candidato al puesto por el PNP, William Villafañe expresó: “Puerto Rico cuenta con grandes líderes que aportan a mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Dar un paso al frente para servirle a nuestra Isla, es de valientes. El Partido Nuevo Progresista tiene grandes servidores que ponen primero el bien colectivo antes de las aspiraciones personales. José Enrique “Quiquito” Meléndez ha sido una persona que ha aportado mucho a Puerto Rico desde todas las posiciones que ha ocupado y que aun tiene mucho que aportar a nuestra isla. Quiquito, al igual que toda su hermosa familia cuentan con mi aprecio y afecto. Mis puertas siempre estarán abiertas para él”.

Mientras que el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, reconoció el trabajo a favor de la estadidad que ha realizado ‘Quiquito’ Meléndez.

“Reconozco el trabajo que ha realizado el representante Meléndez a favor de la causa que nos une a todos los que buscamos la igualdad de derechos de los ciudadanos estadounidenses que residimos en Puerto Rico: la estadidad. Agradezco el apoyo que siempre brindó en las visitas a la capital federal, reuniones con congresistas y acciones a favor de esa igualdad que todos merecemos”, expresó por escrito.

“Destacamos que el representante Meléndez fue parte de un esfuerzo que realizamos -desde hace tiempo, muy en especial éste y el pasado cuatrienio- en visitas de impacto a miembros del Congreso y el Ejecutivo federal. Estoy seguro que continuará con ese ímpetu de luchar por la única opción que garantiza la unión permanente, la ciudadanía estadounidense y el desarrollo económico; la estadidad”, añadió.

“Quiquito” Meléndez hizo el anuncio a través de sus redes sociales donde indicó que la misma respondía la relación que tiene con su familia.

“Hace unos años, con ellos cuatro comencé, Mariel estaba embarazada de Enrique André, y con ellos cuatro me despido, José Enrique no está en la segunda foto por respeto a su proceso vocacional. Lo hago con la frente en alto porque cumplí con orgullo dos importantes promesas. La primera, NO afectar mi relación de esposo y padre, y segundo, la de servirle con honestidad y honor a Puerto Rico. Hace un tiempo, decidimos que no regresaría a la legislatura de Puerto Rico, para buscar la posición de representante de Puerto Rico en el Congreso. En ese momento, las cosas se perfilaban muy bien, no obstante, esa no es la realidad de hoy y por eso doy por terminada mi campaña a Comisionado Residente. Siempre he dicho que uno tiene la obligación de luchar por lo que cree correcto, por eso me han escuchado decir que uno siempre lucha por lo que cree”, escribió el representante.

“Claro está, eso no garantiza un resultado, pero cuando se hace con el corazón y por las razones correctas, se acepta el resultado, aunque no sea el deseado. Este no era el resultado que esperaba, pero lo acepto. Aprovecho para agradecer todas las muestras de cariño y de respaldo de tantas personas, en tantos lugares. Agradezco también, a todos los que endosaron mi candidatura. Mi campaña tenía el mejor plan y el mejor mensaje. Dicen que para muestra un botón basta… y todos fueron testigos del impacto en las redes sociales de nuestro comercial advirtiendo el riesgo de la alianza. En mi opinión, este debe ser el tema principal de la campaña, el riesgo que representa la alianza para la estadidad. Por último, no menos importante GRACIAS a mis padres, Quique y Elba, por los consejos y apoyo. A mis suegros, Nilda y Osvaldo, cuñadas y demás amigos y familiares, gracias”, añadió.

Tras su retiro, ahora solo quedan dos aspirantes que buscan llenar la candidatura a la comisaría residente por el PNP. Se trata del senador William Villafañe y el exsecretario del Departamento de Estado, Elmer Román. Este último cuenta con el endoso de la comisionada residente y aspirante a la gobernación, Jenniffer González.

Meléndez había recibido el endoso del director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo. Sin embargo, hasta el momento el gobernador no había endosado ningún candidato para la posición.