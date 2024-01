“No debemos alarmarnos”: Pierluisi sobre situación que enfrenta el Hospital del Maestro

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el viernes que no debe activarse el botón del pánico por la situación que enfrenta el Hospital del Maestro que evalúa la posibilidad de acogerse a la Ley de Quiebras.

“Hace tiempo ya que sabemos que ese hospital está teniendo dificultades administrativas y financieras. Y lo que vimos con el sistema de hospitales HIMA, es lo que pienso que ocurriría si es que recurren al Tribunal de Quiebra, si es que el hospital recurre al Tribunal de Quiebra. Lo que pasa en estas situaciones, por lo menos así fue con HIMA, es que otros sistemas de hospitales o entidades que administran facilidades médicas adquieren los activos de la entidad que se acoge al proceso de quiebra. No estoy adelantándome a los eventos, pero que no debe, no debemos alarmarnos más allá de lo necesario”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Ya otros excelentes sistemas hospitalarios han asumido las facilidades que tenía HIMA. Estamos viendo Auxilio Mutuo en Bayamón, Metro Pavía en Caguas, por mencionar dos ejemplos. Así que eso es lo importante”, añadió.

El gobernador puso a la disposición de la gerencia del Hospital del Maestro al director de la oficina de Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, para que los ayude con la situación con los fondos aprobados por la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para reparar las facilidades hospitalarias y que según informes de prensa, no pueden transferirse a otra entidad que adquiera los activos.

“Nosotros vamos a estar monitoreando. Yo pongo a la disposición del Hospital del Maestro a Manuel Laboy para que los asista si es que hay alguna traba burocrática con FEMA que quieren vencer. Estoy seguro que el compañero Manuel Laboy, puede evaluar esa situación y hacer las recomendaciones que correspondan. De igual manera, los acercamientos que correspondan con FEMA, porque es que él trabaja hombro con hombro con FEMA de día a día”, mencionó.

El miércoles, la junta de directores del Hospital del Maestro, dejó abierta la posibilidad de acogerse a la Ley de Quiebras, por la situación financiera que enfrentan.