Investigarán alegada práctica de Uber Eats de imponer propinas sobre IVU y cargos por servicio

Los representantes Víctor Parés y José “Cheito” Hernández anunciaron la radicación de una resolución para ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a crear un reglamento exclusivo sobre propinas y cargos por servicios y bienes, que incluya compañías que intercambian alimentos confeccionados como Uber Eats, entre otros.

“En las pasadas semanas nos han llegado muchas quejas de consumidores de San Juan referente a los costos impuestos por Uber Eats al precio de ordenes de alimentos confeccionados. De acuerdo a las quejas, y lo que hemos visto en recibos de compra, esta empresa impone la propina sobre, no solo el precio del producto, sino también sobre el Impuesto a la Venta y Uso (IVU), algo que no es legal. Como si fuera poco, además, la empresa no detalla el porciento de propina a dar, lo hace a través de dolares, y en muchos casos la propina que la gente asocia con el 20 por ciento, en si es sobre 25 por ciento. Esto no puede continuar pasando”, destacó Parés, quien representa el Distrito #4 de San Juan.

“Pensamos enmendar las Reglas 7 y 14 del Reglamento Número 9158 de Prácticas Comerciales de 6 de febrero de 2020 del DACO, pero vemos que con el surgimiento de nuevas plataformas de entrega, nuevas tecnologías y aplicaciones, es necesario desarrollar un reglamento único de propinas. La resolución que estaremos radicando el lunes en la mañana ordena al DACO a crear este reglamento de manera expedita”, añadió Hernández, representante del Distrito #3.

De acuerdo a varias publicaciones colgadas en las redes sociales, al igual que denuncias de consumidores, Uber Eats calcula la propina propuesta de acuerdo a la suma del costo de la comida, el precio del transporte y la cantidad del IVU asociado a ambas. En ocasiones impone un cargo adicional, “cargo por servicio”.

“El DACO ha dicho que es ilegal incurrir en esta práctica, sin embargo no está reglamentado detalladamente, por eso queremos que se cree este reglamento. Por otra parte, el consumidor tiene que contar con una agencia que vele por que no sean explotados por un comercio. Estamos evaluando eso, y si en efecto, ni DACO o el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos tienen jurisdicción sobre plataformas como esta (Uber Eats), nosotros vamos a legislar para que la tenga. Tiene que haber una agencia que atiende este tipo de asunto. El consumidor no puede estar desprotegido”, sostuvo Hernández.

La empresa Uber, así como su filial, Uber Eats, tienen una oficina central de operaciones en el número 5 de la avenida Franklin Delano Roosevelt, esquina avenida Escorial, en el área de Caparra.

Los subincisos 14 y 15 de kaa Regla 14 del actual Reglamento de Prácticas Comerciales dejan claro los parámetros establecidos en la Ley 209-2026 (Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra) estableciendo que se prohíbe el uso de la frase ‘cargos por servicio’ sin que existe un detalle de los mismo. Mientras que la Regla 7 indica que la propina es opcional y que se le tiene que brindar al consumidor esa opción.