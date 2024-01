Hospital El Maestro deberá pasar a manos de una entidad sin fines de lucro para garantizar fondos federales

Ante la posibilidad de que el Hospital El Maestro se acoja a la Ley de Quiebras por la situación financiera que enfrentan, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel A. Laboy Rivera, aclaró este viernes que el comprador debe ser una entidad sin fines de lucro para garantizar la asignación de los fondos federales.

En declaraciones escritas, Laboy Rivera indicó que se ha reunido con la administración hospitalaria para auscultar las alternativas que permitan mantener la obligación de fondos que la institución recibe provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

El Hospital El Maestro cuenta con una obligación por parte de FEMA que supera los $151.6 millones.

“Realizamos una consulta a FEMA donde estipulamos la situación. La entidad federal respondió la petición y explicó que, en caso de tramitar una venta del hospital, el comprador debe ser una entidad sin fines de lucro para garantizar la permanencia de la asignación de los fondos”, especificó.

El funcionario abundó que el liderato del Hospital El Maestro está al tanto de la respuesta. “Nosotros en el COR3 continuaremos asistiéndoles en este proceso para asegurar el uso de estos fondos tan necesarios para dar resiliencia a la infraestructura hospitalaria”, agregó.

Más temprano, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que no debe activarse el “botón del pánico” por la situación que enfrenta el Hospital del Maestro.

“Hace tiempo ya que sabemos que ese hospital está teniendo dificultades administrativas y financieras. Y lo que vimos con el sistema de hospitales HIMA, es lo que pienso que ocurriría si es que recurren al Tribunal de Quiebra. Lo que pasa en estas situaciones, por lo menos así fue con HIMA, es que otros sistemas de hospitales o entidades que administran facilidades médicas adquieren los activos de la entidad que se acoge al proceso de quiebra. No estoy adelantándome a los eventos, pero que no debe, no debemos alarmarnos más allá de lo necesario”, expresó el primer mandatario a preguntas de la prensa.

La institución hospitalaria habría tomado la decisión de acogerse a un proceso de quiebra en una reunión de su junta directiva ante deudas acumuladas que sumarían $36 millones. De esa deuda total, $13 millones son con el Banco Popular de Puerto Rico. Además, tienen deudas acumuladas con LUMA Energy, con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con sus suplidores médicos, con Claro y hasta de nómina.