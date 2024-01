Buscan que Puerto Rico se convierta en el primer “hub” de carga aérea de las Américas

Con el fin de que Puerto Rico se convierta en el primer hub de carga aérea de las Américas, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, anunció este jueves la subvención de sobre $200,000 dólares a ocho empresas para adiestrarse y certificarse para el manejo de carga farmacéutica sensitiva.

“Exponer a estas compañías al proceso de certificación y adiestramiento, eleva la credibilidad y competitividad de Puerto Rico como centro de distribución farmacéutica, asegurando la calidad óptima de los productos manufacturados y manejados en la Isla. Esto les brinda confianza a las empresas farmacéuticas extranjeras, de que sus productos están en buenas manos mientras transitan por Puerto Rico. Esta estrategia forma parte de los objetivos del (DDEC) para fortalecer la logística y el manejo de la carga aérea para empresas de manufactura local”, expresó Cidre Miranda en declaraciones escritas.

El secretario del DDEC explicó que el proceso de capacitaciones y evaluaciones regulatorias a las empresas que manejan productos farmacéuticos tiene la finalidad de obtener el “Center for Excelence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV) de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Las gestiones para el proceso de certificación fueron posibles a través de una propuesta de fondos que recibió la agencia y que finalizó en un contrato que aseguró el 80 por ciento de los fondos, mientras que IATA asumió el pago del 20 por ciento de las empresas participantes. Estas son: ETH Cargo Service, Cesar Castillo, GMD Air Line Services, CBX Global, Expeditors, Prime Air, Isla Frio Refrigeration, American Airlines.

Industry University Research Center (INDUNIV)— organización sin fines de lucro que une al sector farmacéutico con el académico y gubernamental— fue el socio principal que ayudó a ejecutar el proyecto. INDUNIV completó los objetivos de Fase 1 y 2 en un periodo de siete meses, que consistieron en identificar y coordinar la participación de las compañías interesadas en obtener la certificación de CEIV. Como parte de este esfuerzo, realizaron reuniones individuales y grupales con el propósito de orientarlos, asesorarlos y contestar sus preguntas.

Cidre Miranda mencionó que, desde enero del 2020, INDUNIV colaboró con el DDEC para educar a la comunidad de logística de PR AirHub, mientras que IATA gestionó las evaluaciones y el adiestramiento conducente a obtener la certificación. Se completaron los dos primeros adiestramientos con un grupo de 30 personas.

“Se ha cumplido el principal objetivo de encaminar a que las ocho compañías continúen el proceso de la obtención de la certificación CEIV. Para el 2024 continuaremos trabajando con la Comunidad de Carga Aérea que se formó en el 2022, para identificar otras iniciativas y seguir aumentando la calidad del manejo de la carga, entre otras prioridades”, concluyó diciendo el titular de la agencia gubernamental.