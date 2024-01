Biden dice que continuarán ataques contra hutíes de Yemen

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Joe Biden declaró el jueves que los ataques militares contra los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Irán continuarán, pero reconoció que los ataques estadounidenses y británicos no han logrado hasta ahora hacer que cesen los asaltos de los rebeldes contra los buques en el mar Rojo.

Biden habló al dirigirse a la prensa poco antes de salir de la Casa Blanca para Carolina del Norte, donde dará un discurso sobre sus políticas.

“Si la pregunta es si están funcionando en el sentido de si están parando a los hutíes, no. En cuanto a si van a continuar, sí”, expresó el mandatario.

Estados Unidos lanzó otra andanada de misiles contra bases hutíes el miércoles, la cuarta ocasión que apunta a ese grupo yemení, mientras sigue la violencia regional por la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás.

Los ataques fueron lanzados desde el mar Rojo e impactaron 14 misiles que el mando considero una “amenaza inminente”.

Los ataques se produjeron luego de un anuncio realizado el miércoles de que Estados Unidos ha vuelto a colocar a los hutíes en su lista de terroristas globales especialmente designados. Las sanciones que conlleva la designación oficial tienen por objeto separar a los grupos extremistas violentos de sus fuentes de financiación.

Pese a las sanciones y los ataques militares, incluida una operación a gran escala realizada por buques y aviones de guerra estadounidenses y británicos que impactaron más de 60 objetivos en todo Yemen, los hutíes siguieron azotando embarcaciones comerciales y militares. Estados Unidos ha advertido enérgicamente a Irán que deje de proporcionar armas a los hutíes.

“Estos ataques seguirán durante todo el tiempo que sea necesario”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, el jueves y añadió: “No voy a telegrafiar golpes de una u otra manera”.

La corresponsal Tara Copp contribuyó con esta nota.