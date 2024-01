Zoraida Buxó asegura son falsas expresiones de Elizabeth Torres sobre reembolsos

La delegada al Senado federal, Zoraida Buxó, reaccionó hoy a las alegaciones hechas por la destituida delegada congresional, Elizabeth Torres Rodríguez, de que 1,000 solicitudes a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) en reembolsos por gastos incurridos por Buxó eran para cubrir a “un empleado que le ayuda” que es “su pareja sentimental”.

“La Sra. Torres hace y dice lo que sea para coger prensa y tratar de adelantar su aspiración a una candidatura independiente. La verdad no le interesa. Como en este caso, entra a formar un ‘chisme’ a sabiendas de que es una mentira”, afirmó la también abogada en declaraciones escritas.

A su vez, dijo que “No tengo ningún empleado que me ayuda, por quien haya solicitado reembolso y quien sea o no mi pareja sentimental, cosa que no es de su incumbencia”.

“La persona cuyos gastos parcialmente cubrí con cargo a mi presupuesto de gastos fue el sargento Ricardo Ramírez, un veterano voluntario de Quebradillas que dio de su tiempo, sin recibir paga, para acudir a varias reuniones en el Senado y hablar de las injusticias de la desigualdad a la que nos somete la condición territorial-colonial”, aclaró la delegada.

Sobre Ricardo Ramírez, Buxó añadió que “Fue un excelente portavoz, especialmente con motivo de celebración de la Semana del Veterano, e impresionó positivamente en todas nuestras reuniones. Sin que se entienda subestimante a la labor de los otros miles de veteranos puertorriqueños que han servido en todas las ramas de las Fuerzas Armadas”.

“La historia del sargento Ramírez como el primer soldado que sufrió amputación de una mano y que fue reingresado a los Marines para ir al combate es tan impresionante que le valió ser reconocido en el hemiciclo del Senado federal”, concluyó Buxó.

Torres Rodríguez denunció en la mañana del martes que la delegada Buxó solicitó a la PRFAA un reembolso de los gastos que ha incurrido junto a su “compañero sentimental”, como si fuera un empleado que le ayuda en su encomienda en la capital federal

“Fíjate como Zoraida Buxó está pidiendo remuneración económica para su pareja íntima porque la acompaña en sus viajes [...] Esa es la petición que ella le esta haciendo a la oficina de PRFAA, que le pague los viajes y los gastos que ella ha tenido, no solo ahora, sino en retroactivo para su pareja que la acompaña desde que ella se lanzó”, aseguró la también aspirante independiente al Alto Cuerpo legislativo por Acumulación para los comicios electorales de este año.

Torres Rodríguez además reiteró lo que ha dicho en múltiples ocasiones, que la delegación congresional es “un engaño total”. Recalcó que el estatuto que permite escoger los delegados especiales para el Senado y la Cámara de Representantes federal está mal redactado y que no hay ambiente en el Congreso para atender el estatus político de la isla.

“Es más, los delegados no tienen que rendir informes (financieros), ellas tienen razón (Buxó y Melinda Romero). La ley está tan mal hecha que tiene un espacio que te permite no entregarlos”, sostuvo.

En octubre de 2023, un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión de “No ha lugar” a Buxó, quien solicitó a los tribunales evitar entregar información a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre sus informes financieros. La ley establece que, al ser una funcionaria electa, debe proporcionar los mismos.

Inicialmente, Buxó sufrió un revés en el Tribunal Apelativo y acudió al alto foro judicial.

En los pasados días, ha sido tema de discusión pública que la exsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), bajo la administración de Pedro Rosselló González, solicitó a PRFAA la restitución de $18,000 dólares. Entre ese dinero están incluidos los gastos de Ricardo Ramírez, un exmilitar que estuvo presente en la conferencia de prensa que realizó el senador demócrata, Martin Heinrich, para presentar el proyecto 3231, un plebiscito federal con alternativas no coloniales, ni territoriales.

El total de consumo de Ramírez fue de $1,056 dólares, que se dividen en un pasaje de $447.93; alojamiento por $502.06; y transporte por $107 dólares.

PRFAA informó que el exmilitar también acompañó a Buxó a reuniones oficiales.

Cabe señalar que los delegados pueden reclamar el reembolso de hasta $30,000 dólares anuales en gastos efectuados durante su labor buscando la estadidad para Puerto Rico.