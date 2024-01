Pierluisi asegura que no le han solicitado que testifique en caso contra Wanda Vázquez

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, insistió el miércoles que no tiene nada que ver con el caso de la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, luego de que los abogados del banquero, Julio Herrera Velutini, dijeran que desean tenerlo disponible como testigo, por si lo necesitan.

“No, no he tenido acercamiento y obviamente. Yo lo que he percibido es que la defensa está insistiendo que ha habido mucha publicidad relacionada a ese caso y obviamente yo soy figura pública. Desconozco las razones por las cuales mencionan eso, pero veo esa coincidencia que yo sea figura pública, obviamente no tengo absolutamente nada que ver con las imputaciones en ese caso. Y entonces me mencionan como testigo potencial, así que yo ni me voy a adelantar los eventos, pero a mí nadie se me ha acercado. No, no tengo absolutamente nada que ver con ese caso”, aseguró el gobernador a preguntas de la prensa.

“Nada, nadie ni de la, ni la Fiscalía ni la defensa se me ha, se me han acercado a mí para pedir información, entrevistarme. Y es que realmente no veo la razón para eso, porque ese caso realmente data de la pasada administración, no de la mía”, añadió.

Vázquez Garced, Herrera Velutini y Mark Rossino— un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que trabajó como consultor para el empresario— están acusados por un alegado esquema de soborno para detener una pesquisa de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) contra Bancrédito (empresa de Herrera Velutini). Alegadamente, le solicitaron a la exgobernadora que despidiera al excomisionado de la agencia, George Joyner, a cambio de financiar su campaña primarista de 2020.

Tal soborno fue aceptado cuando en febrero de 2020, Vázquez Garced le pidió la renuncia al funcionario y nombró a Víctor Rodríguez Bonilla, quien fue recomendado por Herrera Velutini y fue asesor de Bancrédito. Luego, en agosto de 2021, el empresario dirigió un pago de $25,000 dólares hacia un comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) asociado a alguien identificado en el pliego como “Oficial Público A”, con la expectativa de que ese funcionario no identificado le resolviera la auditoría del banco en la manera que así lo pidió el ahora acusado.

En noviembre pasado, la jueza federal, Silvia Carreño, ordenó llevar juicios por separados de los coacusados. Los tres enfrentarán los cargos del 1 al 4. Mientras, Herrera Velutini será juzgado por separado en los cargos del cinco al siete, luego del primero juicio de todos los acusados.

Los cargos del 1 al 4 son por alegados sobornos de Herrera Velutini y Rossini a la exgobernadora para que esta sacara de su posición al excomisionado de OCIF.

Los cargos del 5 al 7 contra Herrera Velutini también están relacionados a sobornos y cambios en la OCIF. Esta vez intentando sobornar al actual gobernador, Pierluisi Urrutia, a través de otras personas.

El juicio federal contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossino comenzará en o antes de diciembre de este año.