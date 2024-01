Marriott International designa dos nuevos nombramientos para resorts de lujo en Puerto Rico

Marriott International design este miércoles, nuevos nombramientos para sus resorts de lujo y ultra lujo en Puerto Rico.

La isla cuenta con 17 propiedades, de las cuales 4 forman parte del portafolio de lujo. De esas propiedades, Anja Frankenbach estará a cargo de The St. Regis Bahia Beach Resort como su nueva gerente general, mientras que Marcel Kloet lo será en Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve.

Tanto Frankenbach como Kloet son líderes destacados en la industria de la hospitalidad de lujo y cuentan con una extensa trayectoria a nivel internacional.

Con una trayectoria de más de veinte años, Anja Frankenbach desarrolló su carrera profesional con Marriott International, y ahora aportará ese conocimiento adquirido en su nuevo papel dentro de The St. Regis Bahia Beach Resort. Frankenbach liderará el equipo del resort y supervisará las operaciones diarias de la propiedad. Frankenbach comenzó en el 2002 en el Hotel Arts Barcelona donde adquirió una valiosa experiencia con diferentes puestos en ubicaciones internacionales que abarcan desde Europa hasta América Latina y Asia. Previo a su llegada a Puerto Rico, Anja se desempeñó como gerente general de The St. Regis Kuala Lumpur en Malasia, y previamente fue gerente general de The Ritz-Carlton Santiago, Chile. Anja también ocupó otros cargos como directora de alimentos y bebidas en Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve, Krabi y en Abama Golf & Spa Resort, The Ritz-Carlton, Tenerife, entre otros.

Por su parte, Marcel Kloet aporta más de dos décadas de experiencia ocupando puestos de liderazgo en establecimientos de renombre en Europa, Australia y Asia. Desde sus primeros años de vida, Kloet demostró una pasión por el servicio al ayudar a su madre en la cocina durante sus vacaciones. A los 15 años, asumió un papel en el restaurante de un pequeño hotel, lo que inició un viaje de toda la vida en el mundo de la hospitalidad. Posteriormente, a los 17 años, como jefe de cocina en un hotel de 200 habitaciones, descubrió el amor por la gestión empresarial, lo que impulsó estudios en Holanda, Chipre, Australia y Beijing. Su trayectoria con Marriott International comenzó durante una pasantía en Beijing en 2008. Hoy en día, Kloet contribuye con una gran experiencia en la industria, la cual fue cultivada durante sus funciones anteriores como gerente general en The St. Regis Macao y Langkawi’s. Actualmente funge como gerente general de Dorado Beach, a Ritz Carlton Reserve donde supervisará toda la operación y estrategia comercial de esta exclusiva propiedad.