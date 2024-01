Distribuyen Narcan para emergencias con sobredosis en la SanSe

Casi 300 kits de Narcan —antídoto para sobredosis por opioides— fueron distribuidos en comercios del Viejo San Juan por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para que puedan ser administrados por ciudadanos en casos de alguna emergencia de sobredosis durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Victor Manuel Serrano, gerente de Proyectos de Opioides y de la Oficina de Programas Federales y Planificación de ASSMCA, explicó que la distribución de los kits de Narcan se hizo ayer martes entre los comerciantes del Viejo San Juan que visitaron para orientarlos sobre la iniciativa que se realiza por primera vez. Fueron a la calle San Sebastián, calle del Cristo, calle San Francisco, en calle Tanka y la calle Fortaleza. La iniciativa se suma a los esfuerzos para enfrentar la crisis de sobredosis y muertes por fentanilo que se vive en Puerto Rico.

“Como parte de esa orientación distribuimos kits de Narcan a aquellos comerciantes que así consintieron recibirlo para tenerlo disponible en sus comercios con unos stickers que también van a estar indicando que en ese comercio hay disponible Narcan para que en caso de que hayan eventos de intoxicación relacionadas a sustancias, ante la mera sospecha, en lo que se alerta al 911 como corresponde y en la aglomeración de toda la fiesta, en lo que llegase a servicios de emergencia médica. Que tengamos una primera respuesta ciudadana… Así que es un esfuerzo que no va a sustituir la atención médica, de manejo de emergencia, policía municipal, ambulancia privada, entre otros, sino que responde a esa respuesta ciudadana para inmediatamente atender esa persona que está en crisis”, explicó Serrano.

No se descarta replicar la misma iniciativa en comercios del municipio de Cataño donde se replicará la fiesta multitudinaria.

El funcionario enfatizó que la Ley 35 del 2021 protege a toda persona en Puerto Rico que ante un posible evento de sobredosis utilice el Narcan de buena fe para estabilizar la vida de otra persona. “La Ley 35 es un instrumento que salva vidas y le permite a la persona sentirse protegido por la ley. Así que eso es importante porque durante estas fiestas de la calle que no nos sintamos temerosos, además de llamar al 911, buscar ese comercio que tiene disponible el medicamento”, subrayó Serrano.

El funcionario de ASSMCA calificó el esfuerzo como uno de enfoque salubrista que se basa en la dignidad del ser humano.

Aunque en pasadas Fiestas de la Calle San Sebastián, ASSMCA ha documentado que la mayoría de incidentes de intoxicación son por alcohol, este año monitorearán si surgen eventos relacionados a opioides, con énfasis en fentanilo.

En agosto pasado, Metro Puerto Rico reportó un ritmo acelerado de aumento en los eventos de sobredosis por fentanilo. Una revisión a los datos de ASSMCA apuntó a que en el año 2019 fueron 42 eventos, en el 2020 fueron 279, en el 2021 aumentaron a 780 y 2022 fueron 1,223. A ese momento, la cifra del 2023 igualaba los reportes del 2022. Estos son eventos reportados, lo que sugiere que el alza puede ser exponencialmente mayor.

Para el esfuerzo de las Fiestas de la Calle San Sebastián, ASSMCA también distribuyó kits de Narcan a la policía municipal y estatal, así como a paramédicos.

El Narcan ya está disponible también en las farmacias para la venta sin receta. Serrano dijo que el costo ronda los $50 y que se encuentran en proceso de impulsar que los planes médicos den cobertura a este antídoto.

Se recomienda que ante la mera sospecha de sobredosis por opiodes, se administre el Narcan. “El modelo CARA indica que ante la mera sospecha de que la persona está presentando depresión respiratoria, dificultad para respirar, estado de inconsciencia lo ha perdido. Y si miramos los ojos, la pupilas son pequeñitas como el tamaño de un alfiler. Ahí nos dice la triada que puede ser una posible sobredosis. Ante la mera sospecha por falta de oxigenación o por la persona estar en estado inconsciente, nosotros recomendamos que se utilice el Narcan. Alertamos inmediatamente al 911 porque no sustituye la atención de emergencias médicas y respondemos con el Narcan. Es cuestión de minutos, una vez reconozco esa señal. El kit tiene dos dosis, dos dispositivos intra nasales. Se recomienda que se utilice el primero. Se esperan de dos a tres minutos. Si la persona no responde a esa primera dosis, se utiliza la segunda. Si no responde la segunda y tengo más Narcan lo puede utilizar independientemente. Vamos a esperar a que llegue emergencia médica”, explicó Serrano.