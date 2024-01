Presidente del PPD denuncia nombramientos políticos a jefes de agencia

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, denunció hoy que los nombramientos de dos jefas de agencia como parte del comité de movilización de su campaña dejarán a dos agencias importantes inoperantes durante los próximos meses.

“Es inconcebible que mientras hay escasez de trabajadores sociales para atender las denuncias de maltrato y las estadísticas de atención de llamadas a la línea de maltrato son alarmantes, la secretaria de la Familia haya aceptado formar parte del comité de movilización de la campaña del gobernador Pedro Pierluisi. Esto deja acéfalo uno de los departamentos más importantes de la Rama Ejecutiva. Realmente esto demuestra que a Pedro Pierluisi y a Ciení Rodríguez no les importa el bienestar de las personas, sino postergarse en el poder”, expresó.

El también presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes expresó que durante los pasados años, ha realizado diversas vistas públicas que han destapado la realidad y el descalabro administrativo en la atención de llamadas a la línea de maltrato y la inacción en la contratación de más trabajadores sociales para investigar las miles de denuncias de maltrato que se reciben. Y ante este cuadro, aseguró que la secretaria de la Familia no ha hecho nada que pueda entenderse como un adelanto de estos temas, y en lugar de enfocarse en lo realmente importante se enfoca en la política partidista.

“El pasado año, celebramos vistas públicas de la Comisión de Gobierno y salió a relucir que desde el 2016, hay más de diez mil casos de maltrato que no han sido atendidos ni investigados. Por esto, no es aceptable que la secretaria de la Familia deje en un segundo plano su deber ministerial como jefa de una agencia tan importante para el bienestar de nuestra gente y que por los próximos meses se dedique a realizar trabajos político-partidistas para el gobernador. Los jefes de agencia son funcionarios 24 horas al día y no pueden desvincularse de su rol un solo minuto. Y aunque no exista una prohibición como lo existe con otros, estos no deben inmiscuirse en asuntos político partidistas mientras estén en funciones”, denunció al tiempo que mencionó que de igual manera el nombramiento de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, es uno que no debió realizarse.

“Los jefes de agencia, aunque son nombrados por un gobernador que llega al poder bajo una insignia política, una vez en ese puesto deben cumplir a cabalidad con sus funciones en la Rama Ejecutiva. Si en lugar de dirigir la agencia a la que fueron nombrados, deciden realizar trabajos político partidistas, deben renunciar a sus posiciones”, finalizó diciendo.