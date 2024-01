Gobernador reconoce necesidad de enmienda constitucional para aumentar las fianzas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reconoció el martes, la necesidad de enmendar la Constitución de Puerto Rico para añadir el elemento de peligrosidad a un imputado de delito como el asesinato, para otorgar fianzas más altas como un disuasivo para atajar la ola de asesinatos, tras registrarse en el país la primera masacre del 2024.

“Bajo nuestro sistema constitucional, la fianza se impone para garantizar la comparecencia del imputado en los procesos judiciales. Eso es así. Lo que pasa es que hay imputados y hay imputados. Cuando tenemos un imputado que es, por decir, miembro de una organización criminal que se dedica al narcotráfico, que a todas luces tienen grandes recursos económicos y legales, pero los tienen, pero es una persona altamente peligrosa que, otra vez, como tiene grandes recursos pudiera evadir la justicia, pues es importante que los jueces no les tiemble el pulso y pongan un monto, fijen un monto de fianza bien sustancial. Además de que tienen la sensibilidad de que el pueblo pierde la confianza en sus instituciones si de repente, tú tienes a alguien imputado un delito o de violencia, un delito importante y la finanza entonces, es poca cosa, no debe ser, no debe ser, debe ser proporcional al delito imputado y, particularmente el perfil de ese imputado”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

A su vez, mencionó que “Reconozco que nuestra Constitución no, e intentamos emendarla en un momento dado y no prosperó la enmienda, no establece, no permite que se tome en consideración, (que) se imponga la fianza meramente por la peligrosidad de la persona imputada. El ordenamiento que tenemos, lo que pide es que lo que se tome en consideración sea, otra vez, el riesgo de incomparecencia de esa persona imputada. Eso es así, mientras la Constitución sea como es, y nuestro pueblo ha tenido renuencia a estar emendándola, por lo menos en época reciente, pues ese es el criterio para los jueces. Pero yo apelo a su sensibilidad, yo apelo a que piensen también en el colectivo. Piensen que es importante que el pueblo no pierda confianza en sus instituciones de gobierno, principalmente la rama judicial y que el pueblo espera que sean fuertes, que sean firmes cuando están tomando decisiones, incluyendo fijando montos de fianza”.

Las expresiones del gobernador giran en torno a la primera masacre del 2024 ocurrida anoche en la PR-53 en Ceiba, donde cuatro hombres y un menor de edad fueron acribillados mientras viajaban en una Toyota Tundra.

“Bueno, por la información que tengo está relacionada con el narcotráfico. Es bien lamentable la situación, estamos hablando de jóvenes por regla general, incluyendo un menor de 16 años que estaban muy armados, había armas ilegales en el vehículo de motor que estuvo envuelto en esta masacre. Fue un tiroteo que ocurre en el área de Ceiba. La información que tengo es que los jóvenes venían del área de Fajardo, fueron a una gallera en Naguabo, y cuando estaban regresando a su punto de origen, es que pues, aparentemente los interceptan. Yo no tengo más detalle en cuanto a que sospechosos hay y qué investigación, los pormenores de la investigación de la policía, pero la policía está investigando y todo indica que tiene que ver con el asunto en narcotráfico. Otra vez, muy desagradable, muy horrible, porque es pérdida de vida, aunque sean personas que están involucradas en actividades ilícitas, es muy lamentable”, dijo el gobernador.

A pesar del suceso sangriento, Pierluisi Urrutia dio como un logro de su administración la baja en estadísticas de asesinatos y el arresto de “gatilleros”.

“Al día de hoy estamos menos dos asesinatos que el año pasado. Y el año pasado fue un número récord a la baja, un 20 por ciento de reducción en los asesinatos cuando comparamos 2023 con el 2022. Ha sido 30 por ciento la reducción cuando retotraemos al principio del 2021, y para encontrar un número similar de asesinatos tenemos que ir para atrás 40 años cuando la población quizás era similar y el número de asesinatos era similar, pero de allá para acá, nunca hemos tenido un número así. Lo importante es que continuemos a la baja, que la policía siga haciendo su trabajo y las otras agencias envueltas, hablo pues por ejemplo, Justicia, el Panel del FEI, el Negociado de Investigaciones Especiales, entre otras. Las autoridades federales están trabajando hombro con hombro con nosotros”, comentó el mandatario.

De otra parte, aseguró que “Un gran logro que hemos tenido, es que desde el principio de este cuatrienio se han arrestado y procesado a más de 400 gatilleros. Y esto es en colaboración con las autoridades federales. Hay veces que no tenemos los elementos para acusar a alguien, arrestar y someterle cargos a una persona, por decir cargos por un asesinato, pero si tenemos jurisdicción para encausar esta persona por violación la ley de armas, ya sea de Puerto Rico como delitos relacionados al uso e importación de armas a nivel federal. Y por eso es que en este trabajo de identificar, arrestar gatilleros, yo doy un crédito colectivo, doy un crédito tanto a nuestras autoridades de ley y orden, como a los federales. Esa posiblemente es la medida más importante que se está llevando a cabo para atajar la violencia en Puerto Rico, porque los gatilleros, eso es lo peor que podemos tener en nuestro entorno, porque se dedican a eso, a asesinar personas a cambio de una compensación económica y eso es lo peor que puede surgir de este narcotráfico que no queremos en Puerto Rico”.

Un asesinato múltiple fue reportado a las 9:41 de la noche del lunes, en la salida cinco del expreso José Celso Barbosa (PR-53) en Ceiba.

Según se informó preliminarmente, una llamada telefónica a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó a la policía sobre disparos. Al llegar los agentes localizaron en el interior de un vehículo Toyota Tundra los cuerpos de cuatro hombres que presentaban múltiples heridas de balas en diferentes partes del cuerpo y un quinto tirado en el pavimento. Uno de los heridos fue transportado por paramédicos de Manejo de Emergencias Médicas Estatal al Hospital Carribean donde el médico de turno certificó su muerte posteriormente.

Al momento se investiga el móvil de los hechos.