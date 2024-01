Gobernador describe como “muy desagradable” la masacre reportada en Ceiba

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, reaccionó este martes ante la primera masacre del año reportada en el municipio de Ceiba en horas de la noche de ayer, lunes.

“Muy desagradable, muy horrible porque es pérdida de vida aunque sean personas que están involucradas en actividades ilícitas es muy lamentable”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Asimismo, destacó que “Al día de hoy estamos menos dos asesinatos que el año pasado y el año pasado fue un número récord a la baja, o sea, un por ciento de reducción en los asesinatos. Cuando comparamos 2023 con 2022, ha sido 30 por ciento la reducción cuando retrotraemos al principio del 2021. Para encontrar un número similar de asesinatos tenemos que ir para atrás 40 años”.

De otra parte, Pierluisi Urrutia reconoció la necesidad de enmendar la Constitución de Puerto Rico para añadir el elemento de peligrosidad a un imputado de delito como el asesinato, para otorgar fianzas más altas como un disuasivo para atajar la ola de asesinatos.

“Bajo nuestro sistema constitucional, la fianza se impone para garantizar la comparecencia del imputado en los procesos judiciales. Eso es así. Lo que pasa es que hay imputados y hay imputados. Cuando tenemos un imputado que es, por decir, miembro de una organización criminal que se dedica al narcotráfico, que a todas luces tienen grandes recursos económicos y legales, pero los tienen, pero es una persona altamente peligrosa que, otra vez, como tiene grandes recursos pudiera evadir la justicia, pues es importante que los jueces no les tiemble el pulso y pongan un monto, fijen un monto de fianza bien sustancial. Además de que tienen la sensibilidad de que el pueblo pierde la confianza en sus instituciones si de repente, tú tienes a alguien imputado un delito o de violencia, un delito importante y la finanza entonces, es poca cosa, no debe ser, no debe ser, debe ser proporcional al delito imputado y, particularmente el perfil de ese imputado”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Un asesinato múltiple fue reportado a las 9:41 de la noche del lunes, en la salida cinco del expreso José Celso Barbosa (PR-53) en Ceiba.

Al llegar los agentes localizaron en el interior de un vehículo Toyota Tundra, los cuerpos de cuatro hombres que presentaban múltiples heridas de balas en diferentes partes del cuerpo y un quinto tirado en el pavimento.