Cerrarán áreas de El Morro durante las Fiestas de la Calle San Sebastián

La superintendente Angelita Alvino anunció este martes, que se cerrarán secciones del Castillo San Felipe del Morro y áreas de la muralla norte en el San Juan National Historic Site durante las Fiestas de la Calle San Sebastián 2024.

Los cierres, por razones de seguridad y protección del patrimonio, serán efectivos del 18 al 21 de enero, de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. “Para proteger las fortificaciones y garantizar la seguridad pública, es necesario implementar estos cierres durante el festival”, explicó Alvino. En años anteriores, los terrenos de El Morro acumularon grandes cantidades de basura y sufrieron daños como grafitis y deterioro por escaladas indebidas. “Permaneceremos vigilantes en la protección del recurso y del público; estos cierres son la medida más efectiva”, agregó Alvino. Las fortificaciones estarán abiertas durante el día.

Se insta a los visitantes a contribuir a la protección y seguridad del sitio, evitando escalar los muros y depositando la basura en los contenedores apropiados. Se advierte sobre superficies empinadas y resbaladizas en el lugar. Con la cooperación de todos, se busca preservar este patrimonio mundial para el disfrute general. La información adicional está disponible llamando al (787) 729-6777 o visitando www.nps.gov/saju. San Juan National Historic Site incluye el Castillo San Felipe del Morro, San Cristóbal, y otras estructuras históricas, abierto diariamente excepto en días festivos. La entrada tiene un costo de 10 dólares para mayores de 16 años, siendo gratuita para menores de 15 años acompañados.

Instituto de Cultura Puertorriqueña llena de arte y cultura las Fiestas de la Calle San Sebastián 2024 con su Feria de Artesanía y Artes Plásticas

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció una amplia programación para su tradicional Feria de Artesanía y Artes Plásticas en las Fiestas de la Calle San Sebastián, del jueves 18 al domingo 21 de enero en la Sede del ICP y el Cuartel de Ballajá, ambos ubicados en el Barrio Cultural Ballajá del Viejo San Juan.

“Las Fiestas de la Calle San Sebastián es uno de los eventos más esperados por el pueblo puertorriqueño y apoyado por turistas de todo el mundo. Nuestra Feria de Artesanía y Artes Plásticas es el corazón de las Fiestas y una de las más grandes en todo el Caribe. Este año reunirá a más de 600 recursos culturales de distintas disciplinas artísticas durante los cuatro días de evento, en el que se promueve nuestra cultura, se desarrollan las industrias creativas y se impacta positivamente la economía. Invitamos a todas las personas a que lleguen hasta nuestra sede y el Cuartel de Ballajá para que disfruten de toda la gran programación que hemos preparado y apoyen al talentoso grupo de artistas, artesanos e industrias que nos acompañan”, expresó Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP.

Más de 600 recursos culturales entre artesanos, artistas plásticos, profesionales de las industrias creativas, recursos artísticos y musicales e instituciones educativas dirán presentes durante los cuatro días de actividades. Además de las artesanías y artes plásticas, en esta edición las personas podrán disfrutar de presentaciones musicales, exhibiciones, talleres, actividades para niños y jóvenes, estatuas vivientes, entre otras actividades culturales. Asimismo, habrá una variada oferta musical que incluye exponentes de la bomba, plena, salsa, trova, rock y música popular puertorriqueña en tarimas ubicadas en La Sede del ICP y en el Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan.

La feria iniciará el jueves 18 desde las 12:00pm en el patio interior del Cuartel de Ballajá con un gran despliegue de artesanías y artes plásticas. Mientras, las actividades en la Sede del ICP comenzarán el viernes 19 a las 10:00 am con una extensa muestra de jóvenes artistas estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) y la participación de diferentes industrias creativas. El público podrá disfrutar de los espectáculos musicales de La R y el grupo International Dub Ambassador. Igualmente, el viernes desde las 10:00am estarán los artesanos y artistas plásticos en el Cuartel de Ballajá y las presentaciones artísticas en la tarima de esa área comenzarán a la 12:00 pm con el Coro del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR). A las 2:00 pm, el público podrá disfrutar de música típica caribeña a cargo de Machas Cabrías y Los pleneros del Más Allá a las 3:00 pm. Luego, el Trovador Nacional Guersom Báez y Troventud deleitará al público con su talento y el cierre de esa tarima estará a cargo de La Máquina Insular. Ese mismo día, también habrán artesanos alrededor de la Plaza Jardín del Cuartel de Ballajá y contará con su propia tarima con presentaciones musicales desde las 11:00 am a cargo de la Banda y Coro de la UPR de Humacao, seguido por el Coro, Dance Team, Banda y Abanderados de la UPR de Ponce. A las 5:00 pm la música culmina con la presentación del Conjunto Criollo de la UPR de Rio Piedras.

El sábado y domingo desde las 10:00 am los artesanos y artistas plásticos regresan al Cuartel de Ballajá y en La Sede del ICP nuevamente estarán los estudiantes de artes plásticas y las industrias creativas. El sábado desde temprano habrá una gran variedad de actividades en la sede para toda la familia como la “Pintata en la SanSe” por Ciudad Museo, “Pinta Caritas” por Ricky Diadone, Creyón por Malta India y diferentes talleres teatrales y de títeres por Y no Había Luz. La música arranca a las 12:30 pm con Paola Rivera y Aquarela. Seguido por el espectáculo de improvisación de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT) a la 1:00 pm y la presentación de circo por Chicle a las 1:30 pm. Luego, llegará el Batey Comunitario La Plaza del Negro para contagiar a todos con su ritmo y le seguirá una comparsa teatral. A las 3:30 pm le toca el turno a David Rivera y la Bámbula. Ese día los encargados en cerrar esa tarima son a Plenéalo a las 4:30 pm y Circo a las 5:30 pm. Al mismo tiempo, las presentaciones musicales en la Plaza Jardín comienzan a las 11:00 am con la Tuna de la UPR, Recinto de Río Piedras. A las 2:30 pm, el Coro y Abanderadas de la UPR de Cayey realizan su presentación seguidas por la Banda de la UPR de Río Piedras, el Coro de la UPR de Bayamón y la Tuna de Bardos de la UPR, Recinto de Río Piedras. Ese mismo día en el Cuartel de Ballajá la fiesta musical comienza con Cultura Pesá y su trova desde las 12:00 pm. Luego, a las 2:00 pm se presenta Ausuba y su bomba. A las 3:00 pm continúa Rafa Romero “Gallo” y a las 4:00 pm regresa La Máquina Insular para poner al público a bailar. La Orquesta del Sur al Norte serán los encargados en cerrar ese día.

La celebración cultural continuará el domingo 21 en la Sede con la misma variedad de actividades familiares del sábado como la “Pintata”, “Pinta Caritas”, Creyón por Malta India y los talleres teatrales de Y no Había Luz. La música empieza a las 12:00 pm con Cheryl Rivera y continuará a la 1:00 pm con Serafín de los Nenúfares. A la 1:30 p.m. se presentará la obra de teatro Centinela de Mangó. Le seguirá la música de Bata John y luego regresa el Batey Comunitario La Plaza del Negro. Una comparsa teatral precederá la presentación de Norberto Vélez y su Escuadrón a las 3:30 pm. Mientras que el gran cierre de esa tarima estará a cargo del querido cantante puertorriqueño Danny Rivera a las 5:00 pm. En el patio interior del Cuartel de Ballajá la musica dará inicio desde las 12:30 pm con Tanicha López. Le sigue El Son del Batey a las 2:00 pm y William Cepeda y su Quinteto a las 3:00 pm. Por su parte, Christian Nieves se presentará a las 4:00 pm y el cierre de esa tarima a cargo de Terraplén a las 5:00 pm. Ese día en la Plaza Jardín del Cuartel de Ballajá, la música comenzará a la 1:00 pm con la Tuna de la UPR de Bayamón, seguidos por el Chorium de la UPR de Mayagüez a la 2:30 pm y a las 3:30 pm vuelve a presentarse la Tuna de Bayamón. Los recursos culturales y creativos de la UPR que participarán forman parte de los acuerdos de colaboración establecidos entre la UPR y el ICP.

Como parte de las actividades, los asistentes podrán participar de recorridos guiados gratuitos a cargo del equipo del Programa de Patrimonio Histórico Edificado para conocer más sobres las propiedades históricas en el Barrio Ballajá. El punto de encuentro será frente a La Sede, el jueves y viernes a las 1:30 pm y el sábado y domingo a las 10:00 am. Además, durante el evento el público podrá disfrutar de una exposición de Carteles de Medalla, la exposición Nuestras Cuerdas y la exposición “Vuelo de Mariposas” en diferentes áreas de La Sede. También, las estatuas vivientes por Tercera Llamada y Las Vecinas de la Calle San Sebastián estarán entreteniendo a los asistentes.

Los días del evento, la Tienda Cultural del ICP estará abierta de 10:00 am a 5:00 pm. En la tienda ubicada al lado de la Iglesia San José, estarán exhibiéndose las piezas Paisajes Urbanos” de Luis Germán Cajigas y Trienal Poli/Gráfica de San Juan: Latinoamérica y el Caribe de Daniel Joseph Martínez (2004).