José Bernardo Márquez lanza su nuevo libro

El abogado y legislador José Bernardo Márquez anunció la publicación del libro “Propongo Esperanza: Columnas para una Nueva Política”.

Mediante la compilación de 35 columnas periodísticas, el libro representa un testimonio escrito de su experiencia este cuatrienio en la Legislatura y la importancia de que más personas participen de los procesos democráticos.

“A veces la esperanza puede parecer un cliché o un slogan, pero la esperanza en realidad es una tarea, una responsabilidad. Si no participamos de la política, si no nos insertamos directamente en la toma de decisiones públicas, con lo complicado y arriesgado que eso pueda ser, entonces no hay esperanza. Por eso mi argumento y propuesta principal en este libro es la esperanza firme en una mejor política y una mejor vida colectiva”, aseguró Márquez.

El legislador explicó que “El libro también puede leerse como un credo personal y político. ¿Por qué creo en aumentar la participación ciudadana en nuestro gobierno? ¿Por qué pienso que el legislador tiene que fiscalizar pero también proponer y colaborar? ¿Cómo considero que se puede balancear desarrollo económico con derechos sociales? ¿Por qué abogo por la estadidad para Puerto Rico y por qué estoy en un partido político distinto al de mi padre? Todo eso está discutido en las distintas columnas que componen el libro”.

“Márquez es importante en nuestro complejo ecosistema político, pero, con el pasar del tiempo, lo va a ser aún más. Para entender su pensamiento, y cómo pretende influir y cambiar a Puerto Rico, este libro resulta vital”, comenta, por su parte, el licenciado Leo Aldridge en el prólogo del libro.

Márquez llevará a cabo varias presentaciones en las próximas semanas, empezando el próximo miércoles, 17 de enero de 2024, a las 7:00pm en el Café “Barista en Turno” en Bayamón. Esa primera presentación estará a cargo del analista político Leo Aldridge y la licenciada Alexandra Lúgaro.

El libro ya está disponible en la Librería Norberto González, la Librería Laberinto y The Bookmark.