Estos son los artistas que se presentarán en las diversas plazas de las Fiestas de la Calle San Sebastián

El Municipio de San Juan publicó en detalle la lista de artistas que serán parte de las presentaciones musicales en las esperadas Fiestas de la Calle San Sebastián.

Las fiestas darán inicio este próximo jueves, 18 de enero de 2024, marcando así la edición número 54 de las SanSe.

Según la publicación en Facebook, entre los artistas que participarán en el festival, está Gilberto Santa Rosa, Plena libre, Barreto el show, entre otros.

Logística de las SanSe

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo anunció el pasado jueves, un plan operacional, que incluye transportación, seguridad y limpieza durante los cuatro días del evento, así como el bienestar y la tranquilidad de los residentes de la capital.

“Desde la administración de San Juan, hemos establecido un amplio plan de trabajo para garantizar que las Fiestas de la Calle San Sebastián, en su edición 54, sean exitosas, en donde todos los asistentes puedan disfrutar al máximo de las fiestas en un ambiente seguro y familiar “, destacó Romero Lugo en declaraciones escritas.

Romero y su equipo de trabajo explicaron que el plan operacional para estas fiestas se regirá conforme a la ordenanza municipal 15 serie 2023-2024, aprobada el 30 de octubre de 2023 por la Legislatura Municipal, en la que se establece la estructura organizacional y de planificación que será trabajada por el personal de la Policía Municipal de San Juan, la Oficina para el Manejo de Emergencias, Salud Municipal, Operaciones y Ornato, Empresas Municipales y la Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental, entre otros.

El área delimitada para el evento, que ya es considerado una celebración internacional, se extiende desde los puentes San Antonio, General Esteves y Dos Hermanos en dirección al Viejo San Juan, incluyendo Puerta de Tierra, La Puntilla, y la comunidad de La Perla.

Horario de las fiestas y espacios para el disfrute de la buena música, el arte y la cultura

Las Fiestas de la Calle San Sebastián iniciarán el jueves, 18 de enero, a las 5:00 de la tarde, con el corte de cinta, entrega de premios Rafaela Balladares, dedicatoria y desfile de cabezudos.

A partir de ese evento, además de la Calle San Sebastián, el Viejo San Juan contará con actividades artísticas y culturales en las cuatro plazas principales: la Plaza de Armas, la Plaza del Quinto Centenario, la Plaza Colón y la Plaza de la Barandilla.

En términos de horarios para cierres de tarimas, de negocios y quioscos, estos se han establecido de la siguiente manera:

El cierre de tarimas será a las 11:00 p.m.

El cierre de los quioscos será a las 12:00 a.m.

El cierre de los negocios será a la 1:00 a.m.

Seguridad: agentes de ley y orden apoyados por inteligencia artificial y alta tecnología

Para la edición 54 de las Fiestas de la SanSe, el municipio instalará 27 “Tower Cams” para una visión 360 de su localización.

Esto se suma a las 198 cámaras regulares de monitoreo del Viejo San Juan; reforzando a 375 el total de cámaras disponibles para asistir en la vigilancia y seguridad de los asistentes.

Estas 27 “Tower Cams” serán ecoamigables, al ser energizadas con placas solares.

Por primera vez, las Fiestas de la SanSe contarán con 10 “call boxes” o estaciones de botón de emergencia, distribuidas por las plazas y puntos estratégicos a través de la Calle San Sebastián.

“Con estas cámaras, cualquier ciudadano que entienda, presencie o esté sufriendo alguna situación particular de emergencia, oprime un botón. Con ese botón, logra contacto directo, tanto visual, como por voz, a nuestro Centro de Operaciones Policiacas para también desplegar nuestras unidades de respuesta rápida”, explicó el primer ejecutivo municipal.

Por primera vez en unas Fiestas, todas las “Tower Cams”, las cámaras regulares y los “call boxes” operarán con herramientas de inteligencia artificial para agilizar búsquedas como, por ejemplo, un menor separado de sus padres se identifica por su color de camisa, gorra, gafas, etc.

Se ubicará una torre de vigilancia en la esquina de la calle Dr. Francisco Rufino de Goenaga y la calle Del Cristo y una unidad rodante en la esquina de la Plaza San José. Un “drone” atendido por un agente especializado, estará a cargo del monitoreo del tránsito y flujo vehicular entrando y saliendo de la isleta.

Durante los cuatro días que se llevan a cabo las fiestas, se activarán 1,250 efectivos compuestos de 550 policías municipales, 400 oficiales privados de diferentes compañías (100 armados y 300 desarmados) y 400 agentes de la policía estatal. Los efectivos de seguridad estarán trabajando turnos de 12 horas para vigilar propiedad, las áreas de las tarimas, apoyo con los controles de tránsito y las estaciones de transporte colectivo municipal.

Como parte de los esfuerzos de seguridad, 200 agentes municipales contarán con “bodycams”.

Entre los agentes que estarán adscritos en las Fiestas, hay oficiales municipales certificados como facilitadores de seguridad especializada en eventos turísticos.

Las unidades del Viejo San Juan de bicicleta y “scooter”, extenderán la vigilancia en la Ciudad Amurallada, así como 60 motoras municipales que componen el motor pool, que estarán a cargo de escoltar las guaguas del transporte colectivo de manera segura en ida y vuelta al Viejo San Juan.

La Unidad K9-tendrá 11 canes presentes en el Viejo San Juan, mientras personal de Servicios Técnicos estará activado para atender cualquier escena que requiera documentación o recopilación de evidencia y daños a la propiedad.

De igual manera, la Unidad de Sonómetros dirá presente con agentes municipales certificados para utilizar los dos modelos trabajados por la uniformada para validar cualquier querella que surja de ruidos innecesarios.

Durante los cuatro días de Fiestas, también estarán activadas la Unidad Marítima para monitorear el cruce de la lancha de Cataño, la entrada a la bahía de San Juan y sus cuerpos de agua cercanos.

Por ser una actividad multitudinaria, la Unidad de Terrorismo del FBI y personal municipal estarán en contacto con Fiscalía para atender cualquier necesidad. Mientras, el Coast Guard tendrá presencia como recurso externo para ayudar con el cruce de las lanchas.

Los cuarteles municipales localizados en la Casa Alcaldía y Covadonga, estarán operando en horario extendido de 24 horas aunque cualquier uniformado en la calle estará disponible para atender a la ciudadanía.

La Policía Municipal cuenta con un protocolo en colaboración con el Departamento de Desarrollo Social Comunitario y el Departamento de la Familia Estatal para establecer puntos de encuentro para atender cualquier situación con menores y adultos mayores.

Manejo De Emergencia Municipal

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME) lidera el siguiente plan principal de trabajo, con la responsabilidad de salvaguardar la vida de los asistentes:

Además de contar con todo el equipo y personal activado, OMME ha coordinado con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, para recibir, a modo de intercambio, experiencia y apoyo al personal de OMME, estudiantes de residencia de emergencias para trabajar en las fiestas.

Estos cuentan con 10 ambulancias activadas en estaciones como el Fuerte San Cristobal y la Plaza del Quinto Centenario. Esto incluye unidades asignadas para la estación de Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn.

Contarán también con unidades de respuesta rápida desde el Puente Dos Hermanos hasta los muelles. Hay 3 unidades disponibles para esta función en apoyo a las ambulancias, 1 de estas unidades es en motora y 1 camión de rescate, que cuenta con 2 rescatistas especiales en la unidad.

Además, 4 unidades de extinción estarán disponibles para atender cualquier fuego o incendio con capacidades de 50 galones, 200 galones, 500 galones y 2,500 galones de agua no potable, drones de emergencias, entre otros equipos.

Servicios de salud

Para las fiestas, se habilitarán cuatro Salas de Emergencias para proveer monitoreo cardiaco, medicamentos y primeros auxilios. Estas estarán ubicadas en:

Museo de San Juan

Centro Turístico detrás del Teatro Tapia

Sala Emergencia (ambulatorio) -localizado en la calle San José frente al antiguo Hotel Plaza de Armas

Estación Guardia Nacional (calle Esteves)

El Departamento de Salud Municipal, tendrá un personal de 142 empleados, distribuidos por 72 enfermeras, 28 médicos, y 41 personal de registro, coordinadores y supervisores.

Este personal trabajará a modo de turnos de 12 horas aproximadas en las estaciones de manejo de emergencia localizadas en el Museo de San Juan, Teatro Tapia, Guardia Nacional y estación en Plaza de Armas.

Salud Municipal también tendrá personal médico en la estación de transporte del Estadio Hiram Bithorn y la salida del VSJ, localizada en Capitolio Sur.

En caso de un paciente requerir transporte, OMME ha coordinado con los directores médicos con las siguientes instalaciones médicas, para contar con sus servicios: Hospital Pavía Santurce, Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Hospital Municipal, Centro de Diagnóstico y Tratamiento Hoare, Hospital Doctor’s Health Center y Ashford Hospital.

Servicios adicionales

La Oficina Para El Desarrollo Integral De La Mujer (ODIM) creará una zona violeta en la Plaza de la Barandilla bajo el horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Esta zona tiene el propósito de brindar información a la mayor cantidad de asistentes sobre los servicios directos y de apoyo a víctimas de violencia de género, violencia sexual y acecho que ofrece la oficina.

En caso de cualquier situación, la ODIM tendrá desplegado, por turnos, su equipo de trabajadores sociales para brindar apoyo en todas las localidades de servicios médicos.

Mientras que la línea 939-contigo (266-8446) estará activa desde el centro de operaciones de manejo de emergencias.

De igual manera, personal de Desarrollo Social Comunitario destacará trabajadores sociales que trabajarán en turnos en 3 áreas – las estaciones de transportación municipal y las estaciones de servicios médicos del Teatro Tapia y Museo de San Juan.

También, personal del Colegio Universitario de San Juan estarán localizados en la Plaza Colón los cuatro días, orientando sobre todos los servicios y ofertas académicas disponibles en esta institución municipal.

Estacionamientos públicos y restricciones en El Viejo San Juan

Para una mejor planificación y seguridad, el alcalde de San Juan exhortó a las personas que asistan a las fiestas a utilizar la transportación pública, partiendo desde el Estadio Hiram Bithorn.

“Obviamente, aunque hay estacionamiento en el Viejo San Juan, es un estacionamiento limitado. La manera más accesible, más fácil y con menos contratiempos es el sistema de transportación pública del municipio”, recalcó Romero Lugo.

El municipio proporcionará estacionamiento en el Estadio Hiram Bithorn a un costo de $5.00, en horario de 6:00 a.m. hasta su cierre, a las 3:00 a.m. los cuatro días del evento.

Otros estacionamientos que las personas pueden utilizar son:

· Plaza de la Convalecencia, en Río Piedras, a un costo de $5.00, que cuenta con 392 espacios, y luego pueden utilizar el tren urbano hasta la estación del Sagrado Corazón para integrarse al sistema de guaguas.

“Por primera vez, y luego de conversaciones con la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, pudimos identificar lugar para que también los empleados de los comercios del Viejo San Juan puedan ser transportados, tengan su estacionamiento en la Plaza de la Convalecencia, donde se han establecido tres vehículos de autobuses para promover la transportación de esos trabajadores”, informó el alcalde.

· El estacionamiento de Covadonga cuenta con 685 espacios y tendrá tarifa fija de $20.00 por día para los 4 días de festividades. Este estará abierto las 24 horas.

· El estacionamiento La Puntilla, en el Paseo de la Princesa, no estará disponible para el público general. El mismo será reservado para los residentes del Viejo San Juan, los abonados y los quiosqueros.

Rutas disponibles para llegar a las fiestas en transporte colectivo horarios

Durante las fiestas el Municipio de San Juan, contará con 120 autobuses con una capacidad para al menos 40 pasajeros por autobús, que serán la base del machineo del transporte colectivo desde la estación del Tren Urbano, Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn hacia Capitolio Norte. Los horarios son del transporte colectivo son:

Jueves, 18 de enero -2:00 p.m. a 2:00 a.m.

Viernes, 19 de enero-2:00 p.m. a 2:00 a.m.

Sábado, 20 de enero- 9:00 a.m. a 2:00 a.m.

Domingo, 21 de enero- 9:00 a.m. a 2:00 a.m.

La distribución de autobuses por día y estación, son a base de la necesidad y flujo de pasajeros. Por la cual el siguiente desglose es dinámico:

Jueves, 18 de enero de 30 a 50 guaguas en dos turnos

Viernes, 19 de enero de 45 a 90 guaguas en dos turnos

Sábado, 20 de enero de 90 a 120 guaguas en dos turnos

Domingo, 21 de enero de 90 a 120 guaguas en dos turnos

La venta de boletos para el transporte, se cierra a las 9:00 p.m. desde ambas estaciones hacia el Viejo San Juan para los 4 días. A las 2:00 a.m. sale del Capitolio Sur el último autobús hacia ambas estaciones todos los días. El Estadio Hiram Bithorn y Sagrado Corazón, nuevamente cuentan con áreas de seguridad previo al abordaje de los autobuses.

Para usar el transporte, se debe adquirir un boleto que tiene un costo de $5, la cual incluye ambos viajes. Estos boletos son en forma de bandas/brazaletes con colores correspondientes por día.

Los métodos de pago para obtener el boleto son efectivo, tarjetas de débito o ath, crédito y ath móvil. Ambas estaciones cuentan con urnas especializadas por método de pago.En el caso del Estadio Hiram Bithorn, las bandas estarán a la venta en la boletería del parque y para Sagrado Corazón habrá una carpa 20 x 20 para adquirir las mismas.

El transporte colectivo usará la ruta por carril exclusivo al converger en el Puente Dos Hermanos y continuará por el norte de la Isleta pasando el Escambrón hasta llegar a Capitolio Norte en donde estarán localizadas 10 estaciones de desembarque. Bajarán por la calle Reverendo Dávila para acceder a la avenida de la Constitución y Paseo Covadonga para recoger los pasajeros del traslado de Capitolio Sur.

Las salidas del Viejo San Juan en Capitolio Sur estarán divididas por destino:

Sagrado Corazón tendrá 10 bahías de salida localizadas en la Avenida de la Constitución.

Estadio Hiram Bithorn tendrá 10 bahías de salida localizadas en el Paseo Covadonga (la calle paralela a la Avenida Constitución)

Cada grupo de autobuses será escoltado por una motora de la Policía Municipal. Pasajeros con diversidad funcional, es importante que usen su fila correspondiente en en el Estadio Hiram Bithorn y Sagrado Corazón debido a que tienen unos autobuses que van expreso hasta la Plaza Colón.

Todos los días habrá disponibilidad de hasta 10 autobuses para personas con acomodo razonable y mínimo una estación en cada trasbordo. El punto de regreso para personas con diversidad funcional es la Plaza Colón, no el Capitolio Sur.

Todos los autobuses son monitoreados por un sistema de GPS y radio a través del Centro de Operaciones de Transportación, localizado en el Estadio Hiram Bithorn y el Centro de Mando (COE) de las Fiestas de la Calle, localizado en la Biblioteca Carnegie.

Es importante destacar que, para los miembros de la comunidad sorda, el Municipio de San Juan ha coordinado un servicio de intérpretes para brindarles la información artística y cultural del día a través de los centros de información turística como también en las estaciones de servicios médicos y con la Policía Municipal.

Estacionamiento para los residentes del Viejo San Juan

Los residentes del Viejo San Juan que cuenten con su sello autorizado por el Centro Urbano Histórico del Viejo San Juan, localizado en la Casa Alcaldía, recibirán notificación para recoger el pase vehicular que les permite estacionar en La Puntilla libre de costo a partir de las 6:00 p.m. del martes, 16 de enero de 2024.

Aquellos residentes bona fides (entiéndase bona fide aquella persona que ha residido de modo ininterrumpido por lo menos 1 año antes del evento) que no tengan el sello o empleados nuevos al Viejo San Juan que necesiten el sello de acceso, pueden pasar en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. por el Centro Urbano del Viejo San Juan hasta el 17 de enero de 2024. Se extiende la vigencia de sellos de acceso y residentes 2022-2023 hasta mayo de 2024 y no necesitará tramitar otro hasta dicha fecha.

Si en lugar de sello, el residente tiene una carta con fecha de expiración previo a mayo de 2024, debe enviar una copia de esta al correo electrónico: cuvsj@sanjuan.pr

Se prohíbe el estacionamiento en la calle San Sebastián desde el martes 16 de enero de 2024 desde las 12:01 a.m. hasta el lunes, 22 de enero de 2024 a las 2:00 a.m. Durante el mismo periodo, se prohíbe el estacionamiento en las siguientes calles:

Calle Celso Barbosa

Calle Norzagaray

Calle Morovis

Calle Mc Athur

Calle Goenaga

Calle Imperial

Calle Virtud

Calle Mercado

Calle San Francisco

Calle Fortaleza

Calle del Cristo

Calle Santiago Iglesias Pantín

Calle San Justo (en toda su extensión entre la Norzagaray y la calle Comercio)

Calle Cruz entre las calles Norzagaray y Luna

Calle Luna entre la calle Cristo y la Norzagaray

Calle Pelayo y General Estévez, entre la avenida Muñoz Rivera y la avenida Constitución.

Calle Tetuán (desde la San Justo)

Calle Recinto Sur (desde la San Justo)

Calle de la Cruz (desde la calle Fortaleza hasta la Norzagaray)

La administración municipal de San Juan está autorizada a remover cualquier vehículo estacionado en violación a las disposiciones, antes mencionadas e imponer una multa de $500 por estacionamiento indebido, más el importe de $100 para cubrir el costo de remolque.

El Municipio queda autorizado a remover vehículos estacionados a partir de las doce y un minuto del martes 16 de enero de 2024 en el caso de vehículos de personas que no son residentes bona fide del Viejo San Juan. Vehículos de residentes que no hayan sido removidos de las calles antes mencionadas a las 7:00 a.m. del miércoles 17 de enero de 2024, serán removidos y se les cobrará una suma de $100 para cubrir el gasto del remolque.

El horario de carga y descarga de los comercios del Viejo San Juan será por los 4 días de 5:00 a.m. a 9:30 a.m.

Los estacionamientos de la Plaza del Quinto Centenario (soterrado), Paseo Portuario, Doña Fela, La Cochera, El Escambrón, Muelles y Bahía Urbana, estarán disponibles para uso mientras el flujo vehicular sea permitido al casco urbano. Estos establecimientos son privados y cuentan con su propio plan de trabajo y horarios.

Carril exclusivo para Uber, bicicletas & scooters

Como parte de la planificación estratégica, se designó un carril exclusivo, desde la calle del Tren hasta la calle Recinto Sur- para uso solamente de: residentes del Viejo San Juan con sello; comerciantes con sello de acceso vigente; vehículos con pases autorizados por el Municipio de San Juan; taxistas y excursionistas con pases autorizados; Uber con evidencia de servicio y compañías de recogido de “scooters”. El carril exclusivo y el resto del flujo vehicular está sujeto a no poder acceder al casco urbano al momento de cierre de la isleta.

En esta edición 54 de las Fiestas, la empresa UBER contará con su propio sistema de entrada y salida. La compañía no tendrá en vivo la aplicación dentro del casco urbano del Viejo San Juan.

Cualquier persona que interese usar este servicio debe caminar hasta la calle Tadeo Rivera para acceder al vehículo.

La ruta diseñada para Uber comenzará por el carril exclusivo hasta la calle Tadeo Rivera, por donde bajarán hasta llegar a la Avenida Fernández Juncos para salir de la isleta de San Juan.

Debido a la vigencia de la ordenanza MSJ – 034 serie 2020-2021, la cual establece que no tendrán paso “scooters” al casco histórico del Viejo San Juan, las compañías de estos dispositivos tendrán una estación frente al Casino de Puerto Rico (por la Avenida de la Constitución) para recoger los “scooters” de las personas que opten por este método de transporte.

Los scooters y las bicicletas tendrán una ruta marcada por la calle Esteves hacia la Avenida de la Constitución.

En relación a las bicicletas, es recomendado el uso de los espacios de cicloparqueadero localizados a través del Capitolio Norte y Sur y en la Avenida Gilberto Concepción de Gracia. Las bicicletas que no estacionen en dichas áreas podrán ser recogidas o están expuestas a robo y/o daños.

Transportes alternos

El público en general podrá acceder a la Isleta de San Juan mientras sea permitido por la Policía Municipal de San Juan por sus vías regulares, por lo que además se exhorta a la ciudadanía a utilizar transporte alternativo, como lo es el sistema de lanchas desde Cataño, que proveerán su servicio con horario extendido.

Las lanchas estarán en funciones los cuatro días a un costo de $1.00. Los boletos se venderán solamente en el terminal de Cataño, para ida y vuelta. En el terminal de San Juan hacia Cataño no se realizará venta de boletos. El horario de operación es el siguiente:

Jueves, 18 de enero 5:30 a.m. – 1:00 a.m.

Viernes, 19 de enero 5:30 a.m. – 2:00 a.m.

Sábado, 20 de enero 7:30 a.m. – 2:00 a.m.

Domingo, 21 de enero 7:30 a.m. – 1:00 a.m.

De igual manera, el Tren Urbano estará operando cónsono con el sistema de transporte colectivo del Municipio de San Juan comenzando desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 p.m. hacia Sagrado Corazón a un costo de $1.50 por viaje.

Es recomendable recargar su tarjeta con los $3.00 para un viaje completo. Se recomienda comprar ida y vuelta (para evitar filas). El método de pago será efectivo solamente.

De 11:30 p.m. en adelante, el servicio especial de viajes desde la Estación Sagrado Corazón es en dirección hacia Bayamón (paradas en todas las estaciones).

Podrán abordar en cualquiera de las 16 estaciones del Tren Urbano para llegar a la Estación Sagrado Corazón. El Tren Urbano cuenta con más de 3,000 estacionamientos libres de costo en las estaciones Bayamón, Jardines, Torrimar, Martínez Nadal, San Francisco y Cupey.

Mientras tanto, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA): en sus vehículos T5,T9,T21,T53,M1 y M2 trabajarán en su horario regular hasta las 8:30 p.m. llegando a la estación de Covadonga. Para las Fiestas, AMA establecerá dos rutas T3 y E10 con horario extendido hasta las 11:00 p.m.

Respecto a los servicios de taxis, la administración del Municipio de San Juan, estableció una colaboración con los transportistas de taxis para brindarles espacio en ambos traslados del sistema municipal– Estadio Hiram Bithorn y Sagrado Corazón– para que puedan ser una alternativa de transporte para aquellos que interesen.

Los taxis contarán con acceso para transportar por el carril exclusivo para dejar a los pasajeros en el área de los muelles. Adicionalmente, tendrán uso de una estación de taxis en el Centro de Convenciones para integrarse al carril de AMA/TREN.

Oficina de Permisos

Haciendo valer la Ordenanza 15, que rige el evento, personal de la Oficina de Permisos realizará inspecciones durante los cuatro días.

A su vez, estarán a cargo de apoyar con la coordinación de las comparsas, que se estarán ejecutando a través de diferentes horarios y calles para el disfrute de todos los visitantes.

En caso de emergencia en el Viejo San Juan, ¿cuáles son las rutas de desalojo?

En caso de una emergencia, los ciudadanos contarán con dos rutas de desalojo: la calle Norzagaray, hacia el Casino de Puerto Rico, y la calle San Francisco, hacia el Casino de Puerto Rico, así como desde la calle Norzagaray bajando por la calle San Justo hasta los muelles.

Ornato, limpieza, y reciclaje

Para garantizar la limpieza y belleza de la Ciudad Amurallada, se trabajó un plan para el mantenimiento y saneamiento de la ciudad durante los 4 días de eventos.

San Juan será dividido en 5 áreas de limpieza, en las cuales 4 serán para la ciudad amurallada y 1 para el resto de la isleta.

La ciudad será atendida las 24 horas con el recogido de los zafacones principales, las estaciones de basura temporeras, barrido de calles y un ambiente sano y saludable. Para ello se han establecido tres turnos de trabajo: 6:00 a.m. a 6:00 p.m., 12:00 p.m. a 12:00 a.m. y 12:00 a.m. a 8:00 a.m.

Con 10 compactadoras de recogido doméstico, 5 compactadoras de recogido de reciclaje y 6 contenedores de 6 yardas para recogido de vidrio, atenderán las rutas de recogido de material desechado durante los 4 días.

Este año, se añadieron 100 canoas adicionales (zafacones hondos) para no paralizar el recogido de basura en los momentos de alta cantidad de personas en las calles.

El orden de limpieza del casco comienza a la 1:00 a.m. con los barrenderos (blowers) y continúa con la brigada mecánica, los zafacones rodantes, los camiones de recogido doméstico y reciclaje y continúa el repaso hasta finalizar con el lavado de plazas, calles y aceras y la brigada de asperjar desodorizante.

Para las Fiestas del 2023, se recolectaron 182,762 libras de material mixto reciclable (plástico, lata, cartón), 220 galones de aceite usado y 71,890 libras de vidrio. Desde este contexto, para este año, se ubicarán 32 contenedores localizados y rotulados para recibir material mixto estarán disponibles en las. diferentes plazas.

Los vasos no son reciclables debido a su alto contenido de colorantes y contaminantes. Si tiene duda sobre el material a recolectar, personal voluntario de la Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental, estará disponible en las estaciones para orientar.

El vidrio será recolectado directo en los quioscos y negocios. De ocurrir un depósito de vidrio en estos contenedores, personal de dicha oficina estará a cargo de recuperarlo. Mientras, se establecerán contenedores de metal específicamente para vidrio.

Durante los días 18, 19, 20 y 21 de enero de 2024, personal municipal estará visitando todos los negocios del Viejo San Juan para explicarles sobre el cumplimiento de la ordenanza Núm. 15, Serie 2023-2024, que incluye detalles sobre el manejo de material reciclable. Adicional en estas visitas se les dará a conocer sobre los horarios de recogido de material reciclable que hará este personal durante los 4 días.

“Exhortamos a todos los asistentes a las Fiestas de la SanSe a disfrutar de este evento de calibre mundial, en control y cuidando de nuestro patrimonio cultural”, destacó el alcalde.

Baños

El evento contará con un total de 200 baños portátiles localizados en las siguientes calles y plazas esto incluye baños para personas con diversidad funcional. Para apoyar a los asistentes localizar estos sanitarios, el Municipio de San Juan ofrecerá un mapa junto con las localizaciones de los servicios médicos, artesanos, cajeros automáticos, etc.

Los sanitarios estarán localizados en:

Calle Dr. Francisco Rufino de Goenaga (Liga de Arte)

Plaza del Quinto Centenario

Plaza de la Barandilla – Plaza Salvador Brau

Calle Constitución (frente a la escuela José Julián Acosta)

Calle San José (posterior a la Catedral de San Juan)

Calles Mc Arthur e Imperial (detrás del Museo de San Juan)

Calle Norzagaray (pared murales)

Paseo Covadonga (por la pared de la avenida)

Calle Fortaleza (zona de carga de tienda Marshall’s)

Calle Luna (lateral a la catedral)

Calle Luna esquina calle Tanca (acera lateral a la Universidad)

Las estaciones de transportación contarán con 6 sanitarios portátiles en Sagrado Corazón localizados en la entrada y en Hiram Bithorn 4 portátiles han sido colocados de forma adicional a los baños del estadio. La estación de Capitolio Norte (desembarque) contará con sanitarios y Capitolio Sur (embarque) contará con unidades también para uso del público. Otra fila de sanitarios portátiles será colocada en la acera del lado de Hacienda en el área de los muelles. Se ha designado 1 empleado por cada 5 estaciones de sanitarios para mantener su limpieza.

Líneas de emergencia

A continuación, desglosamos las líneas telefónicas a llamar en caso de emergencia durante las Fiestas de la SanSe:

Números para emergencias: (787)342-0577 / (787)354-6839

Ayuda a víctimas de violencia doméstica y sexual: (939)- CONTIGO / (939)266-8446

Servicio para la comunidad sorda: (787)903-9730