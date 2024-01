Condenan transmisión del video femicidio-suicidio ocurrido en Toa Baja

La Junta Directiva del Overseas Press Club (OPC) de Puerto Rico condenó este viernes la transmisión televisiva de las imágenes de un femicidio-suicidio ocurrido en Toa Baja.

El feminicidio-suicidio fue reportado a eso de las 11:30 de la noche del jueves, en el negocio Tu Ruta 867, en el barrio Ingenio, en Toa Baja. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento y fue transmitido por varios medios de comunicación.

“TeleOnce, Telemundo y Wapa TV optaron por menospreciar la sensibilidad de las familias de las víctimas y del pueblo de Puerto Rico, que hoy día sigue batallando contra este mal social y la violencia en general en la isla. Con la transmisión de estas imágenes, los medios televisivos persiguen facilitarse una audiencia valiéndose del morbo y no del valor informativo que pudieran tener dichas imágenes. De igual, estas imágenes solo atentan contra la salud mental del pueblo”, expresó por escrito el OPC.

Este es el tercer feminicidio que se reporta en Puerto Rico a 12 días de iniciar el 2024.

La mujer fue identificada como Maraida Rivera Emerson, de 37 años y residente Toa Baja, quien recibió una herida de bala en el área de la cabeza.

Mientras, el agresor fue identificado como Manuel Maldonado Marrero, de 38 años y residente en Toa Baja. Este luego de cometer los hechos, se privó de la vida en el lugar.

Canción pudo detonar “celos desenfrenados” en asesinato-suicidio en un negocio de Toa Baja

El coronel Roberto Rivera Miranda aseguró este viernes que el asesinato-suicidio pudo haber sido suscitado por “celos desenfrenados”.

“Ellos estaban compartiendo tranquilamente en la misma mesa, llegaron juntos y súbitamente él se para, hace un disparo sobre ella en la cabeza e inmediatamente se hace uno él también”, dijo el coronel en entrevista con “Telenoticias” (Telemundo).

“La información que tenemos es que estaban compartiendo completamente normal. Inclusive, ella estaba cantando sentada a la mesa... nosotros queremos ver también cuál era la canción. Va a ser bien importante [saber] cuál era la canción porque no sabemos si esto fue un arranque de celos desenfrenados”, sostuvo.

Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, sostuvo en entrevista con WKAQ 580 AM que: “Es un caso inexplicable, porque se encontraba ella en el negocio en Toa Baja junto a su pareja, Manuel Maldonado. Este individuo de la nada le hace un disparo y luego él se priva de la vida. No tiene antecedentes penales, no habían casos previos de violencia doméstica. Sí me indican que tiene licencia de armas, pero los que compartían con él no se explican esta situación”.

Este añadió que: “Por lo menos sus allegados no se explican bien la situación. Como digo, no tenía récord anterior ningún tipo de violencia doméstica ni nada. Llevaban un año y medio de relación, no tienen hijos en común. Es algo sumamente lamentable. Pero aunque [Maldonado Marrero] se haya privado de la vida, nosotros continuamos investigando para saber la razón de por qué sucedió esa situación”.