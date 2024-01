Acueductos invierte $76 millones en construcción de sistema sanitario en Arecibo y Camuy

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel I. Pagán Crespo, y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación-Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, anunciaron hoy el proyecto de diseño y construcción para la rehabilitación de una troncal sanitaria que beneficiará a miles de clientes de la AAA en Arecibo y Camuy.

“Hoy estamos anunciando el proyecto de rehabilitación de la troncal sanitaria Camuy. Esta troncal lleva las aguas negras a la Planta de Tratamiento de Islote en Arecibo. Luego de las inspecciones que realizó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para evaluar el estado de las troncales se determinó que era necesario rehabilitarlas de forma que se eliminen los potenciales riesgos a la vida y salud de los residentes de la zona, así como los peligros de contaminación a los cuerpos de agua y las cuencas hidrográficas. El proyecto tendrá una inversión de $76 millones en fondos federales, de los cuales $68.4 millones provienen de fondos de FEMA y $7.6 millones son fondos CDBG-DR del Departamento de la Vivienda”, comentó Pierluisi.

Sobre este proyecto, la ejecutiva de la AAA expresó que, con un impacto directo a aproximadamente 7,500 familias, “se trabaja en la rehabilitación de este sistema que será de beneficio, tanto para los abonados como para el ambiente. Clientes en Arecibo y Camuy tendrán un sistema sanitario moderno y eficiente que seguirá en cumplimiento con las reglamentaciones locales y federales. Además, con este proyecto, mejorará el flujo de aguas minimizando la posibilidad de futuros desbordes”.

Este proyecto incluye la rehabilitación de la troncal sanitaria utilizando el método no invasivo de instalación de liners “Cured in Place Pipe (CIPP, por sus siglas en inglés) que se lleva a cabodirectamente en la tubería existente y no requiere excavaciones abiertas. Adicional, contempla limpieza e inspecciones con cámara de la red sanitaria, reparaciones puntuales, rehabilitación de registros sanitarios, control de flujos, entre otras mejoras. Con la ejecución de esta obra se eliminan potenciales riesgos a la salud y el medioambiente en beneficio de las comunidades de ambos pueblos.

Por su parte, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, sostuvo que la reconstrucción de este sistema tiene múltiples beneficios para los residentes del sector Pueblo Norte mejor conocido con La Calle Abajo del Barrio Pueblo que por décadas ha enfrentado problemas de desborde de aguas negras. “En primer lugar, este tipo de infraestructura atiende el aspecto de salubridad que es muy importante y que a veces no se menciona. Además, la reconstrucción de la troncal sanitaria de Camuy y Arecibo es una prioridad para nuestra administración municipal y una obra muy esperada por nuestros constituyentes donde la inversión en el tramo de Camuy superará los $16 millones. Agradezco al señor gobernador por responder a los reclamos de nuestro pueblo”.

“Este proyecto vital requiere una inversión significativa del gobierno, con una asignación de $76 millones. Estamos comprometidos en colaborar con la AAA y mejorar la infraestructura y garantizar el bienestar de nuestra comunidad. Juntos, construiremos un futuro más sólido y resiliente para todos los residentes de Camuy”, añadió el alcalde.

El director ejecutivo de COR3 explicó que “este proyecto primero recibió una obligación de FEMA por aproximadamente $25 millones y luego, gracias a la estrecha colaboración entre nuestro equipo con el liderato de la AAA y FEMA, se logró revisar el proyecto y aumentar la asignación de fondos. Actualmente, se está contemplando el incluir medidas de mitigación para darle resiliencia a la infraestructura de alcantarillado, y nuestro equipo continuará asistiendo a la AAA en ese proceso”.

Este proyecto informó el ingeniero Laboy, recibió un adelanto inicial de $6.2 millones mediante el programa piloto de Working Capital Advance.( WCA). Al FEMA aumentar la asignación de fondos para la obra, la corporación pública ahora podrá solicitar un adelanto mayor que equipare el 25 por ciento de la nueva obligación del proyecto.

El gobernador destacó que el proyecto de rehabilitación de esta troncal sanitaria se suma a otras 136 obras de desarrollo, reconstrucción y revitalización en el municipio de Camuy, y a 589 en Arecibo, todos con fondos asignados por FEMA. Más aún, es parte de los cerca de 100 proyectos de acueductos y alcantarillados que están en planificación, diseño y construcción con un valor de más de $900 millones por todo Puerto Rico con fondos estatales y federales.

“En este nuevo año continuamos con los esfuerzos de seguir revitalizando, reconstruyendo y reparando nuestra infraestructura por toda la Isla, lo cual es uno de los enfoques prioritarios de mi administración. Y sin duda, rehabilitar la infraestructura sanitaria y de agua potable es un paso importante para salvaguardar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de nuestra gente, así como proteger nuestros cuerpos de agua de contaminación”, concluyó Pierluisi.

Previo a realizar este anuncio, el gobernador y el alcalde junto al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea y la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías, Lorna Huertas Padilla, inauguró el nuevo Centro de Cambio del Negociado de Loterías en este municipio, que suplirá las necesidades de la zona noroeste.