Video parece mostrar que ejército israelí disparó contra tres palestinos y mató a uno sin provocación

BEIT RIMA, Cisjordania (AP) — El video de una cámara de seguridad de un pueblo de Cisjordania muestra a un joven de pie en una plaza céntrica cuando de repente recibe un disparo y cae al suelo. Otras dos personas que corren en su ayuda también son baleadas, y un joven de 17 años termina muerto. Momentos antes aparecen jeeps militares israelíes.

Un análisis de The Associated Press del video y entrevistas con los dos sobrevivientes heridos mostraron que los soldados israelíes dispararon contra los tres cuando no parecían representar una amenaza. Uno de los palestinos heridos recibió un segundo disparo después de levantarse e intentar huir.

El tiroteo de la semana pasada en la localidad de Beit Rima es el más reciente en una serie de episodios en que los soldados aparentemente disparan sin provocación, una tendencia que, según los palestinos, ha empeorado desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza hace tres meses.

El ejército israelí dijo que las tropas entraron en Beit Rima la noche del jueves como parte de una “operación antiterrorista”. Afirmó que sus tropas dispararon contra sospechosos que les lanzaron explosivos y bombas incendiarias.

El video, obtenido por la AP de un expendedor de tabaco local, no muestra a nadie lanzando explosivos.

Después de revisar las imágenes, un portavoz militar dijo que los soldados informaron que uno de los palestinos —visible mientras está arrodillado delante de un objeto justo fuera de cuadro— estaba encendiendo una bomba molotov cuando le dispararon.

Sin embargo, el video muestra que el primer disparo no alcanza al hombre arrodillado, sino a otro palestino, Nader Rimawi. Nader declaró a la AP que el objeto era una pila de cajas de cartón y papel que Osaid Rimawi, de 17 años, había reunido y se disponía a encender para mantenerse calientes.

Otros videos del tiroteo publicados en redes sociales y revisados por la AP parecen coincidir con la descripción de Nader del objeto que Osaid se disponía a encender. Es posible que otros videos tomados desde otros ángulos aclaren aún más lo sucedido.

En entrevistas con la AP, los residentes del pueblo heridos negaron haber lanzado explosivos y dijeron que los disparos, que se dieron alrededor de las 2 de la madrugada del viernes, no fueron provocados.

Dos de los seis hermanos Rimawi se encontraban en la plaza del pueblo cuando se corrió la voz de que había soldados israelíes en el lugar. Dijeron que eran conscientes de la presencia del ejército, pero que no se habían producido enfrentamientos. “Estábamos con los jóvenes en la rotonda del pueblo”, dijo Mohammed Rimawi, de 25 años. “Empezamos a mirar a nuestro alrededor mientras estábamos de pie sin hacer nada”.

El video de la cámara de seguridad, de media hora de duración, comienza unos 20 minutos antes de los disparos y muestra a unos hombres reunidos en pequeños grupos, entrando y saliendo del encuadre mientras pasan los coches. Algunos hombres hacen gestos hacia otras partes del pueblo.

Con el tiempo, la multitud se reduce a menos de 10 hombres. Luego se dispersan cuando un disparo alcanza al hermano de Mohammed, Nader, de 29 años, en la pierna izquierda.

El video muestra a Mohammed que llega corriendo en ayuda antes de ser baleado.

“Vimos a un francotirador que empezó a disparar. Le disparó. Fui a ayudarle. Entonces me disparó”, dijo Mohammed, que fue alcanzado por una bala en el lado derecho de la cadera.

En el video se ve a Osaid correr en su ayuda mientras se mete algo en el bolsillo. Rápidamente le disparan y muere a causa de las heridas. Su hermano, Islam Rimawi, declaró posteriormente a la AP que encontró un encendedor, 20 shekels (5,36 dólares) y un paquete de cigarrillos en el bolsillo de Osaid.

Mohammed pudo escapar arrastrándose, pero los otros dos quedaron en el suelo. Nader se levantó e intentó huir a saltos, antes de caer de nuevo. Días después, desde la cama del hospital, Nader dijo que se desplomó tras recibir un disparo en la pierna derecha.

Excepto por las de las tropas israelíes, no se ve ningún arma en todo el video. Tampoco se ve a la persona que realizó los disparos.

El video muestra la llegada de cuatro vehículos blindados israelíes unos dos minutos después del tiroteo y a una docena de soldados que salen de los vehículos, con las armas apuntando hacia abajo. Se reunieron alrededor de Mohammed. Un soldado empujó a Osaid con el pie. Al cabo de cuatro minutos, los soldados dejaron a los palestinos heridos en el suelo y se marcharon, ignorando la pila de cajas y renunciando a detenerlos.

Otro video del tiroteo revisado por la AP muestra cómo la pila de cajas es arrollada por un coche palestino que evacua a toda prisa a los heridos.

Poco después, Osaid —un estudiante de preparatoria que estudiaba para peluquero— fue declarado muerto en un hospital cercano.

El ejército no respondió cuando se le preguntó si los soldados habían violado la política militar y no dijo si habría una investigación oficial.

___

El periodista de The Associated Press Jalal Bwaitel en Beit Rima, Cisjordania, contribuyó a este despacho.