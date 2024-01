Municipio de San Juan “también pierde” con el Código de Orden Público

Tanto comerciantes como residentes insistieron esta semana en su oposición al Código de Orden Público de San Juan implementado hace dos meses, pues sostienen que no es efectivo en asegurar la sana convivencia, más afecta la economía de los comercios y del propio municipio.

A pesar de la disminución de delitos reportada por las autoridades municipales, los dueños de negocios catalogaron la criminalidad como una “excusa” para justificar las nuevas normativas, mientras que los vecinos de la capital aseguran que continúan los problemas de ruidos excesivos y peleas.

El Código de Orden Público del municipio de San Juan, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2023, establece nuevas regulaciones y agrupa medidas ya vigentes para “garantizarle, a las comunidades, un ambiente sereno, seguro, limpio y saludable, en el cual se pueda convivir tranquilamente y de forma civilizada”.

Entre las normativas recogidas en el estatuto municipal, está la regulación del horario de venta de bebidas alcohólicas y de ruidos excesivos, el manejo de los desperdicios, el uso adecuado de los espacios públicos y el control del tránsito vehicular.

El código permite la venta de bebidas alcohólicas de domingo a jueves, de 6:00 a.m. a 1:00 a. m., y de viernes a sábado hasta las 2:00 a.m. Si el lunes es feriado, el horario del domingo se extiende hasta las 2:00 a.m.

“Todo San Juan fue víctima de un código tipo toque de queda”, expresó la dueña de Tabú Club, ubicado en la avenida John F. Kennedy, Grisel Figueroa Casas, quien tiene 30 años de experiencia como comerciante.

Figueroa Casas afirmó que las nuevas normativas no benefician a nadie, “ni siquiera al mismo (alcalde de San Juan) Miguel Romero.

Previo a tener un solo código, existían ocho ordenanzas municipales, aprobadas entre 1997 y 2007, que cubrían solamente ciertas áreas del municipio.

Controversia por el nuevo horario para la venta de bebidas alcohólicas

Con el estudio “Impacto Económico de Establecer un Nuevo Código de Orden Público”, entregado en 2022, se establecieron las disposiciones aplicables por el municipio como, por ejemplo, los horarios de operación para los establecimientos comerciales que vendan o expendan bebidas alcohólicas.

Según dicho análisis, a la 1:00 a.m. los negocios han realizado el 84 % de las ventas de bebidas alcohólicas del día, y, para las 2:00 a. m., el total de ventas está en el 94 %.

No obstante, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Diana Font, señaló que el estudio de impacto económico se realizó durante la pandemia del COVID-19, siendo una temporada atípica para los negocios.

Font y Figueroa Casas aseguraron que las horas pico de los negocios nocturnos son desde la 1:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., por lo que el horario impuesto por el código representa una pérdida económica tanto para los comerciantes, como para el municipio.

“Obviamente los recados de esas horas, que son las horas pico donde más chavos hacen, si tú cortas eso, ¿cómo vas a pagar por la Policía? Si estás limitando tus recados. Estás limitando el IVU”, sostuvo Font.

La dueña de Tabú Club compartió que, al comparar la segunda edición de su evento de música electrónica, realizado tras la implementación del código, con la primera edición, realizada en la misma fecha el año anterior, obtuvo un tercio de las ganancias.

“Me fue la misma gente, abrí a la misma hora– a las 8:00 p.m. Cerré a las 2:00 a.m. Hice una tercera parte del dinero que hice el año pasado”, indicó.

Debaten sobre la relación entre el código y la criminalidad en San Juan

Por su parte, el comisionado interino de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, apuntó a la baja en los delitos, al comparar las fechas en las que el estatuto ha estado vigente con las mismas fechas de 2022, más aclaró que “no le queremos atribuir en su totalidad que ha sido por el Código de Orden Público”.

“Es un aditamento para que la comunidad y los comerciantes puedan convivir y haya un pacífico vivir en la ciudad”, explicó el portavoz de la uniformada municipal.

Desde el 9 de noviembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, se reportaron cinco asesinatos en San Juan, mientras que, durante el mismo periodo en 2022, se contabilizaron 13.

Asimismo, la comparativa reveló 69 delitos menos, en San Juan, en dichas fechas para 2023.

Sin embargo, Figueroa Casas coincidió con Font en que las restricciones impuestas a los comercios no solucionarán los problemas de criminalidad.

“El tema de la criminalidad es un tema que, a punto y aparte, fue una excusa”, estipuló Figueroa Casas.

Incluso, un residente del Viejo San Juan, que prefirió no ser identificado, quien favorece los nuevos horarios de venta de bebidas alcohólicas, admitió que el Código de Orden Público de la capital no ha sido efectivo, debido a la falta de fiscalización.

“Toda la madrugada aquí tenemos voceteo, gritería, peleas de gente que viene de afuera”, dijo el vecino de la Ciudad Amurallada.

“Pueden dar 500 boletos, 1,000 boletos, pero, si el problema se recrudece, pues eso proporcionalmente, estadísticamente no están haciendo nada”, continuó.

Jackson informó que, en los dos meses desde que entró en vigor el estatuto municipal, la uniformada impuso 35 multas a negocios por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.

Conforme al comisionado interino de la Policía Municipal de San Juan, “el cumplimiento de los comerciantes ha sido uno de primera. La gran mayoría de los comerciantes están cumpliendo con el Código de Orden Público. Los que no cumplen, pues obviamente han sido multados”.

La residente del casco histórico de San Juan y miembro del Comité Timón de la Asociación de Vecinos de Viejo San Juan (AVISAJ), Lourdes Suárez, aseguró que “el código es letra muerta”, ya que continúan los problemas que los vecinos de la zona experimentaban antes de su puesta en vigor, “que son el problema del ruido excesivo, el voceteo, el problema de la basura, montones de basuras en la calle, el problema del estacionamiento, la falta de seguridad”.

“Todo se reduce a que no hay policías. Hay muy pocos policías”, expresó Suárez.

El portavoz de la Policía Municipal refutó tales expresiones, y explicó que cuentan con un grupo especializado de agentes que atienden la fiscalización del Código de Orden Público.

En cuanto a las multas por ruidos excesivos, el comisionado interino no proveyó el dato, debido a que se encuentran en un proceso de revisión de este tipo de faltas.

Aunque Jackson apuntó a la baja en los delitos, este admitió que ha escuchado las inquietudes de los comerciantes. “Me he reunido con algunos de ellos, he tomado las inquietudes y algunas de ellas las voy a estar llevando al Comité Evaluador del Código de Orden Público porque, en algunas cosas, puedo coincidir con algunos comerciantes”.

El capitán optó por reservarse los reparos al código que presentará ante el grupo.

El Comité Evaluador del Código de Orden Público del Municipio de San Juan, integrado por cinco miembros designados por el alcalde, evaluará los resultados de la implementación del estatuto luego de 90 días desde su vigencia.