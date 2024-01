“Inevitable” para la Junta de Control Fiscal reformar el sistema de pensiones de la AEE

Luego de que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) presentara ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos -Distrito de Puerto Rico-, una moción para que se declare no ha lugar la petición de la Junta de Control Fiscal de cancelar el convenio colectivo del sindicato y tomar control del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ente nombrado por la ley federal PROMESA señaló que es “inevitable” y “urgente” una reforma para el sistema de pensiones.

“La necesidad de reformar el Sistema de Pensiones de la AEE es inevitable y urgente. El Sistema de Pensiones de la AEE está insolvente. Los abonados de la AEE son la única fuente de pagos al Sistema de Pensiones de la AEE”, lee la comunicación enviada por la Junta de Control Fiscal.

“La Junta de Supervisión ha hecho todo lo posible para garantizar que los retirados continúen recibiendo las pensiones que necesitan. Más recientemente, la Junta de Supervisión aprobó un préstamo del Gobierno de Puerto Rico a la AEE para cubrir el pago de pensiones, pues la AEE no podía pagar. Bajo el Plan de Ajuste para reducir la deuda de la AEE en un 80%, los retirados de la AEE reciben el mismo trato que los empleados gubernamentales, maestros, policías y otros empleados del sector público”, añade.

“La Junta de Supervisión negoció con la UTIER para llegar a un acuerdo sobre modificaciones consensuadas al Sistema de Pensiones. Desafortunadamente, la UTIER no aceptó una resolución consensuada que protegiera a los abonados de la AEE y brindara certidumbre a los pensionados de la AEE”, concluye.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) sometió al Tribunal Federal una moción para que se declare no ha lugar la petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) de cancelar el convenio colectivo del sindicato en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Hemos radicado este recurso ante el Tribunal argumentando que la Junta no cumplió con los requisitos para el rechazo de un convenio colectivo bajo el derecho de quiebra. En particular, la Junta incumplió con su deber de negociar de buena fe con la UTIER para evitar el rechazo y llegar a un acuerdo. La intención de la Junta de Control Fiscal pretende hacer pagar a los trabajadores por años de mal manejo financiero de la AEE, que siguieron luego de la llegada de la propia Junta, con la intención deliberada de no pagar las aportaciones para quebrar el Sistema de Retiro por razones ideológicas”, explicó Josué Mitjá, presidente de la UTIER en declaraciones escritas.

Entre sus argumentos, Mitjá recalcó que, aun cuando su convenio incluye una cláusula sobre el Sistema de Retiro, el Sistema es una entidad jurídica aparte y rechazar el convenio no puede tener el efecto de eliminar el Sistema de Retiro para todos sus miembros.

“Solicitamos, además, que el Tribunal celebre una vista evidenciaría previo a resolver la moción, porque la información divulgada por la Junta es incompleta y la presencia de conversaciones confidenciales impide que se radique en el expediente público la realidad de las negociaciones”, recalcó.

Según se informó, este asunto se atenderá en la vista pautada para el 24 de enero de 2024.

El líder sindical enfatizó en que fue la propia AEE quien llevó el sistema de retiro a la insolvencia al dejar de pagarle 1,300 millones de dólares en aportaciones, pero ahora la Junta usa esa deuda como argumento para que se permita eliminar el convenio. “Somos testigos de cómo la Junta usa la quiebra del retiro, quiebra que ellos mismos propiciaron, como la excusa perfecta para dejar a miles de trabajadores sin su retiro con tal de pagarle a los bonistas buitres. Si el dinero que usaron para la privatización con LUMA y Genera lo hubiesen usado en el sistema de retiro, no estuviésemos hoy debatiendo este tema, pero al parecer, la intención política e ideológica de intentar destruir la UTIER, va por encima del bienestar del pueblo”, insistió.

El presidente del gremio recordó que la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro presentó una propuesta más económica, que cubre los gastos del Sistema de Retiro sin tener que aumentar la factura de la luz, pero fue ignorada. “Se han presentado opciones y propuestas, pero no las han tomado en consideración. La Junta está actuando de mala fe contra la clase trabajadora del país, pues intentar eliminar convenios colectivos y tratar de trastocar los beneficios del Sistema de Retiro, es un gran abuso no sólo para la UTIER, sino para todo el movimiento obrero”, puntualizó.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y no descartamos organizar una huelga del pueblo para decirle basta ya a los atropellos del gobierno y la Junta. Emplazamos también al gobernador Pedro Pierluisi, que lo único que ha hecho es esconderse detrás de la Junta para aprobar todo lo que ellos proponen. Si no detiene este abuso entonces le aseguramos va a tener un proceso primarista complicado porque nosotros no vamos a ceder ni a entregar ni un punto ni una coma de nuestro convenio colectivo”, concluyó.