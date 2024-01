Gobernador espera que no ocurra un paro general por controversia UTIER y Junta de Control Fiscal

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que espera que no rinda frutos el llamado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) a un paro masivo, en respuesta a la solicitud de la Junta de Control Fiscal de dejar sin efecto el convenio colectivo.

“Que no se dé un paro general como el que tú mencionas, porque eso no le conviene a Puerto Rico, no le conviene al pueblo. En general, reconozco que hay una controversia, yo no soy parte de esa controversia. Que asignen responsabilidades donde las tienen que asignar, porque todo el mundo sabe aquí en Puerto Rico. Que la Junta en ese asunto de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene la última palabra antes de la decisión de la jueza Taylor Swain”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Yo entiendo que la controversia ahí realmente gira en el Fideicomiso o en la en la Junta del Sistema de Retiro que tiene la Autoridad, porque pues ahí hay una controversia. Si queremos honrarle las pensiones a todos los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la controversia que ahora mismo existe es que los fondos que se están utilizando para el pago de esas pensiones los controla la Junta o el sistema de retiro que tiene la autoridad de energía eléctrica”, añadió.

Sobre el Plan de Ajuste de la Deuda y el cargo a la tarifa propuesto por la Junta de Control Fiscal, el gobernador insistió que el aumento si ocurre lo aprobará el Negociado de Energía.

“Es el negociado de energía el que está a cargo de fijar el costo de la luz en Puerto Rico, tanto las tarifas básicas como los ajustes que se hacen trimestralmente. Hemos dicho que en su momento cuando sepamos qué es lo que tiene que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica por la deuda que contrajo, se va a tener que incorporar ese pago de deuda en el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica y eso lo va a hacer el Negociado de Energía en ese momento dado”, sostuvo.

Añadió que al momento de tomar la determinación se tiene que considerar los ahorros que tiene que producir Genera PR en la producción de energía eléctrica.

O sea, que por eso yo siempre he dicho que en su momento se hará esa reconciliación y sabremos si tiene que haber un aumento o no, nadie quiere un aumento, pero estos cálculos que se están haciendo ahora ahí me parece que no están, están a destiempo, porque todavía no se ha materializado el fin de la quiebra. Todavía no se sabe exactamente cuánto se va a pagar y todavía, Genera hasta acaba de comenzar, hace por decir 6 meses atrás y vamos a estar teniendo unas economías”, concluyó.