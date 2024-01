Falta de personal médico sigue haciendo estragos en la zona oeste

Para el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, a pesar de mejorar ciertos aspectos sobre las pagas a la clase médica en Puerto Rico, la falta de especialistas, como por ejemplo, los neurocirujanos, sigue siendo tema preocupante ante la escasez de profesionales en ese y otros campos, en el Centro de Trauma de Mayagüez.

“Entiendo que el mayor obstáculo que tiene el tener un centro de trauma comprensivo es la falta de personal médico personalizado que quiera laborar en esa área. Esa es la información que a mí me llega. Me llega, por ejemplo, del propio hospital que está operando allí mismo en Mayagüez y que tiene unas facilidades de trauma limitadas, pero las tiene, dificultad atrayendo galenos, médicos a laborar en esa área. Por eso es que el principal centro de trauma que tenemos es el Centro Médico (de Río Piedras) y es por eso que se transportan por la vía aérea, en helicóptero los pacientes al Centro Médico cuando ocurren situaciones así, bien dolorosas, como la que tú acabas de mencionar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Es un tema que nosotros abordamos. Allí hay otras complicaciones que es que se asignaron unos fondos para mejorar las facilidades del Centro de Traumas de Mayagüez y no se han utilizado. Son parte de las controversias que enfrenta el exalcalde de Mayagüez, bueno, está suspendido al momento si mal no recuerdo… Estamos tomando medidas para evitar la emigración de médicos y para atraer más médicos, hemos aumentado por más de 40 las residencias médicas en Puerto Rico, ya está planificado un aumento de cien residencias adicionales, hemos aumentado la paga que se le da a los residentes en esas residencias médicas, requiriéndole que atiendan por dos años a los pacientes de Plan Vital luego que culmine sus residencias, ahora se pagan mejores tarifas en el Plan Vital, estamos haciendo gestiones fuertes, acertivas, con el secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, para que se mejore los cargos o la paga que reciben los planes Advantages sujeto a que mejoren las tarifas que le pagan a los médicos”, añadió.

Este reclamo lo vive el joven Andrew Rodríguez Vega tras la falta de un neurocirujano que pueda atender de emergencia a su señora madre.

“Mi mama esta peliando entre la vida y la muerte, en el dia de hoy tuvo un sangrado intracraneal, lamentablemente el sistema de salud en Puerto Rico es mediocre, Ningun Neurocirujano quiere coger el caso. El egoísmo de darle un chance una oportunidad de vida. Me duele tanto, mi gran tesoro, mi mami, te amo con todo mi ser, me diste vida, me distes luz. Dios que sea tu voluntad, que puedas poner tu mano como medico de excelencia y puedas dirigir el corazón del medico que necesitamos. Si eres en neurocirujano, mi corazón te pide a gritos ayuda, salva a mi mama!”, expresó el joven en sus redes sociales

“El nombre de la paciente es Noelia Vega Ortiz, se encuentra en el hospital Perea de Mayagüez, lo cual los neurocirujanos son escasos en el área. Según explicó su hijo, realizaron las llamadas pertinentes a todos los centros donde brinden servicios los neurocirujanos y ninguno quiere tomar el caso. Luego cambian la versión que los hospitales no quieren coger el caso. Mi mamá se encuentra delicada, presentó dos sangrados intracraneales, aún tiene signos vitales y algunos reflejos”, añadió.