Difícil reclutamiento de maestros de español, asegura la secretaria de Educación

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Yanira Raíces Vega, dijo el miércoles que los maestros de español se han convertido en difícil reclutamiento. ”Es de difícil (reclutamiento) que estén preparados. A lo mejor no hay interés en la materia de español para obtener la certificación”, dijo la secretaria a preguntas de la prensa.

Cuestionada si ocurre lo mismo en otras materias, Raíces Vega sostuvo que también ocurre en las materias de inglés, matemáticas, ciencia y Educación Especial.

“En las (materias) más retantes”, mencionó.

En las materias de Estudios Sociales, Historia, Educación Física y Bellas Artes, la funcionaria sostuvo que no tiene problema alguno para reclutar.

Al preguntarle si las universidades están conscientes de la necesidad de certificar a maestros en esas áreas y si lo transmiten a los estudiantes, la secretaria contestó que: “Es una decisión de los estudiantes y yo estoy en constante comunicación con las universidades. Pero estoy la tendencia que se me está dando es en español, los maestros que se me están yendo, no están entrando en la misma cantidad de los que se me van”.

Raíces Vega mencionó que para este reinicio de clases tiene 84 vacantes que llenar entre directores y maestros.

La secretaria visitó junto al gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia la segunda unidad Dr. Pedro Albizu Campos de Aguas Buenas.