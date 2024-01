“Uno de los sueldos más altos es el mío, pero es porque yo le doy a tu mami el dinero”, se escucha decir a la exempleada de Charbonier

En la continuación del juicio por corrupción contra la María Milagros Charbonier, se presentaron varias grabaciones de llamadas telefónicas que con las que la fiscalía federal intentó demostrar su teoría de que la exrepresentante recibió dinero ilegal por parte de su exempleada Frances Acevedo.

Fue el agente del FBI Miguel Rodríguez Luciano quien desde el asiento de los testigos presentó las grabaciones producto de interceptaciones telefónicas realizadas durante la investigación del caso.

En una de las llamadas se escucha a Acevedo conversando con Jonathan Alemán, informante del FBI y ex director de la oficina de Charbonier.

Durante la conversación Acevedo indica que tenía que ir al banco ya que había cobrado y “tengo que ir a sacar los chavos de esa señora”. Alemán le contestó: “¡Ah!, los de Charbo”.

Acevedo dice entonces que le va a entregar el dinero al hijo de la acusada pero que lo hará en un sobre sellado y este no sabrá de lo que se trata. Alemán le contestó que está “brutal” que usen al hijo y aseguró “yo no uso un hijo mío para eso”.

En otra grabación entre Acevedo y la hija de Charbonier, la exempleada expresa que “uno de los sueldos más altos es el mío, pero es porque yo le doy a tu mami el dinero. Yo sé que a tu mami no va a querer que me bajen el sueldo porque si me bajan el sueldo a ella le toca menos”.

La exlegisladora está acusada junto a su esposo de conspiración, robo, soborno y recibir comisiones ilegales relacionadas con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico y dos cargos de lavado de dinero.

Contra Charbonier pesa también un cargo adicional de obstrucción a la justicia por supuestamente destruir datos en su teléfono celular.

Charbonier podría enfrentar hasta una sentencia máxima de 20 años en prisión si se le encuentra culpable por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos y por el cargo de obstrucción a la justicia que presentó un Gran Jurado federal en su contra.

El mes pasado, Acevedo se declaró culpable por el esquema de soborno, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

Se espera que la presentación de prueba de fiscalía concluya el miércoles.