Aprueban medida que busca obligar al DTOP a tomar acción con semáforos y botones peatonales dañados

El Senado de Puerto Rico aprobó durante su primer día de la sesión ordinaria del 2024 una serie de medidas entre las que se encuentra un proyecto que busca la creación de un plan para reparar los semáforos averiados, el señalamiento de paso de peatones y la instalación o reparación de botones peatonales en las vías públicas del país, en especial aquellas con alto volumen de tránsito.

Se trata de la Resolución Conjunta del Senado 430, la cual fue radicada por la senadora Elizabeth Rosa. La medida busca ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a ejecutar un plan coordinado para la reparación de estas herramientas que buscar mejorar la seguridad de la ciudadanía en las carreteras.

Según la medida, las estadísticas de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), hasta el pasado mes de mayo del 2023, el 28.8% de los accidentes de tránsito ocurrido implicaban a peatones. Hasta el mes de abril del 2023, se había reportado la muerte de 29 peatones en las vías públicas. Esto podría ser parte del efecto de la falta de señalización y averías en los semáforos de la isla.

En la medida se denuncia que el DTOP no ha tomado acción con gran parte de los semáforos de las vías públicas luego de que en el año 2022 se anunciara el “Plan de Modernización y Resiliencia de Semáforos”

“A un año de la iniciativa, se observan en las principales carreteras del País un gran número de semáforos averiados, algunos desde el paso del Huracán María y que no han sido atendidos por el Plan de Modernización y Resiliencia de Semáforos, lo cual es altamente preocupante. A esto se añade que, en un gran número de intersecciones, las líneas blancas que señalan el paso de peatones no están pintadas y los botones peatonales están dañados o no programados. Todas estas situaciones no solo complican el tránsito, sino que hacen que los peatones estén inseguros. Del mismo modo, los puentes peatonales se encuentran en desuso, ya sea por el mal estado en que se encuentran o por no ser accesibles para personas de edad avanzada o con impedimentos”, lee la medida.

Por otro lado, durante la sesión del lunes, se aprobó el informe de conferencia del Proyecto del Senado 506 para crear la “Ley para la Inmunización de jóvenes de 18 años en adelante”.

La medida, de la autoría del presidente del Alto Cuerpo, José Luis Dalmau Santiago, busca reconocer el derecho y la capacidad de los jóvenes de 18 años en adelante a recibir servicios médicos relacionados a orientaciones, consultas y consentimiento para la administración de vacunas sin el requerimiento de estar acompañados y/o autorizados por sus padres, tutores o encargados.

“Es un deber apremiante del gobierno proteger la población brindando acceso a servicios de vacunación sin barreras ni obstáculos que nos dejan desprovistos del instrumento de prevención de enfermedades por vacunación más costo efectivo en la historia de la salud pública”, cita la medida en su exposición de motivos.