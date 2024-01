Arrestan cinco miembros de “Las Farc” en presentación de Anuel AA en Monte Hatillo

Anuel AA Foto tomada de Getty (Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM)

El portavoz del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el coronel Pedro Sánchez, dijo que los cinco hombres arrestados en los predios del concierto que brindó esta madrugada el exponente de música urbana, Anuel AA, en el residencial Monte Hatillo, en San Juan, son presuntos miembros de la organización criminal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, conocidos como “Las FARC”.

“Estaban participando de la actividad. Vamos a tener datos adicionales durante el día”, comentó el coronel en entrevista con Radio Isla 1320.

Con respecto al motín que alegaron inicialmente se formó tras las aprensiones, Sánchez aseveró que el oficial a cargo no reportó ningún incidente de esta magnitud.

“Se mencionó algo de que a las 3 de la mañana, 3:30 a.m., una de las terceras partes de las personas que participan del espectáculo allí se retiraron, pero fuera de eso, no me informó de ninguna novedad extraordinaria”, explicó.

Según los datos preliminares, el Negociado de Inteligencia y Arrestos con el apoyo de la División de Drogas Metropolitana de la Policía, a las 3:30AM, trataron de detener a una guagua Toyota Tacoma del 2017, color blanco, que transitaba por la calle Rafael Hernández ya que se veía sospechosa. Acto seguido, comenzaron a huir por la calle 45 de la urbanización Colinas de Montecarlo, topándose con una calle sin salida.

Posteriormente, los cinco individuos fueron arrestados.

En medio de la intervención, las autoridades ocuparon dos pistolas Glock calibre .40 con dispositivos para disparar en automático, cinco cargadores para las pistolas, un rifle AR-15 automático con tres cargadores y 208 municiones.

Las personas apresadas fueron identificadas como Junior Francisco “Vaquero” Alcántara Escoboso, Ezequiel “Cachete” Olivo Bidó, Ricardo Alfonso Fernández Ulloa, Roberto Jared Andino Tremols y Bryan Joel Díaz Hernández.

El portavoz del NPPR además puntualizó que el intérprete urbano no se comunicó con las autoridades para coordinar seguridad para el evento.

“Cuando hay este tipo de concierto, actividad, se hace alguna coordinación con la policía, obviamente porque se afecta el tránsito y se afectan los residente de allí. Nosotros nos enteramos por las redes sociales. […] No hubo ningún tipo de coordinación con nosotros”, sostuvo el coronel en la entrevista con la emisora radial.

El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, afirmó previamente que tampoco se le avisó a la Administración de Vivienda Pública (AVP) sobre la realización del espectáculo.

En videos publicados en las redes sociales, el intérprete de “Sola”, subió al escenario a eso de las 6 de la mañana cuando ya estaba amaneciendo. En el mismo se percibe una gran cantidad de personas que aún se encontraban en el residencial al cual fueron convocados desde horas de la noche del domingo.

Anuel AA cantó varios de sus éxitos como “La Ocasión”, “Amanece”, entre otros.