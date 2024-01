Departamento de Salud abre nuevos centros de recertificación de Medicaid

El Departamento de Salud (DS) abrió las puertas de nuevos centros de recertificación para facilitarle a los ciudadanos el proceso de renovación de cubierta médica que ofrece el programa Medicaid.

Estos espacios proporcionarán un mayor alcance a los participantes del programa y los ciudadanos que se cualifiquen para recibir estos beneficios, y la oportunidad de contar con la asistencia del personal laboral para llevar a cabo el proceso.

“Estos nuevos centros forman parte de un proceso ordenado que hemos establecido, de conformidad con los estándares y requerimientos de los centros de servicios Medicare y Medicaid. El objetivo es brindar apoyo a los beneficiarios, de forma personal, para garantizar un proceso de recertificación más ágil y ampliar la accesibilidad de participantes potenciales al mismo”, manifestó el secretario de Salud, Carlos Mellado López.

El titular de Salud reiteró su llamado a los ciudadanos a que reactiven su cubierta médica para que puedan continuar recibiendo los beneficios de servicios médicos, medicamentos y tratamientos.

La disponibilidad de estas nuevas instalaciones de Medicaid forma parte de la campaña de alcance poblacional que el Departamento de Salud inició en agosto de 2023 para ampliar su oferta de acceso a los formularios que precisan cumplimentar los ciudadanos, la radicación de los documentos requeridos y a ser atendidos en el proceso. Este proyecto, que consta de varias etapas, está dirigido a crear conciencia ciudadana sobre la importancia de que realicen la renovación de cubierta médica, ya que la misma no se otorga de forma automática, y que para ello deben seguir el proceso establecido.

La primera fase consistió en la creación de Centros de Apoyo Fijos en centros comerciales para orientación a la población, sobre todo lo relacionado con la recertificación de elegibilidad de los participantes del programa Medicaid. Los mismos están ubicados en Plaza las Américas, Plaza del Caribe y Mayagüez Mall y operan de conformidad con el horario regular de estos establecimientos, incluyendo los horarios extendidos.

La segunda fase impactará los residenciales públicos y las comunidades rurales y comenzará entre la tercera y cuarta semana de enero de 2024. En esta etapa se establecerán centros fijos en los residenciales Luis Llorens Torres, Santa Rita de Casia, Francisco Figueroa, Enrique Zorrilla, Manuel Roman Adames, Calendario Torres, Las Palmas, Villa Universitaria, Padre Nazario, Villa Real. Se proporcionará apoyo en la recertificación de los pacientes hábiles en dichos residenciales. En las zonas rurales, representantes del Programa Medicaid orientarán a los ciudadanos, casa por casa, sobre el proceso de recertificación.

La tercera fase estará dirigida a las organizaciones de base comunitaria y fe, e Iniciará la segunda semana de febrero de 2024. En esta etapa, se realizan actividades puntuales con cada organización.

La recertificación es un proceso de revisión o actualización de evidencias, de beneficiarios que cuentan con el Plan Vital y Medicare Platino. Para completar la solicitud de recertificación, estos deben presentar documentos requeridos, tales como: identificación con foto, factura o correspondencia que evidencie la dirección residencial, certificado de ciudadanía americana (o, en su lugar, certificado de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residencia, conocida como “green card”), número de seguro social de todos los miembros del núcleo familiar, evidencia de ingresos y recursos, y seguro o plan médico, o ambos, si aplica.

En Puerto Rico, el Programa Medicaid cuenta con 1,573,264 beneficiarios, de los cuales ya se han recertificado 479, 932, por lo que 458, 880 aún no han realizado este proceso. Si estos últimos no se recertifican, sus beneficios médicos se verán afectados, ya que no tendrán continuidad, lo que pone en riesgo su salud y vida. La fecha límite para la renovación de su cubierta médica es el 30 de abril de 2024, por lo que se les insta a que realicen su recertificación con prontitud.