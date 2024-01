La Promesa de Reyes: Su significado e impacto cultural en Puerto Rico

Cerca de la celebración del Día de Reyes, no solo los pequeños disfrutan de la tradicional fiesta.

En esta temporada, algunos adultos toman este momento para invocar a los Santos Reyes; Melchor, Gaspar y Baltasar.

En la Promesa de Reyes, se solicita la intervención de los Reyes para una resolución de una situación en un momento de necesidad. A cambio de la petición, el creyente hace un pacto o compromiso con el propósito de pagar esa promesa.

El trovador, Jovino González, explicó que esta tradición consiste en un ritual compuesto de una serie de agüinaldos y cánticos para los Santos Reyes.

“Es un ritual, la gente lo confunde con una parranda o un jolgorio, el jolgorio viene después de que se cumpla la promesa. Los que cantan a los reyes [hacen el ritual], requerimos el mayor decoro. No se bebe, no se come, y comienza con unos cánticos”, especificó.

Para llevar a cabo una promesa, un anfitrión convoca el evento y es quién hace el pacto.

También, es el encargado de escoger los cánticos y coros a invocar. Todas las piezas musicales están relacionado a los reyes y/o al nacimiento de Jesús.

De la misma forma, el que dirige el ritual decide si comparte la petición y la promesa a cumplir. González indicó que algunos lo mantienen en secreto; otros divulgan sus deseos e intenciones.

De acuerdo con el trovador, esta costumbre se mantiene viva desde hace decadas y varias promesas son generacionales.

González contó que hay varias familias en distintos sectores de la isla que “llevan cumpliendo promesas por más de 100 años”.

“Un ejemplo es la familia Rivas, que al comienzo de la Primera Guerra Mundial una persona no quería ir a la guerra. Nunca fue a combate. Cuando regresó a su pueblo natal inició el cumplimiento de esa promesa. Ya van más de 100 años”, añadió.

Estas promesas son diferentes en cada región, algunos rezan el rosario y otros solo el “Padrenuestro” y el “Avemaría”.

González estableció que esta costumbre es esencial para Puerto Rico, ya que es “el país más devoto con la celebración de los tres Santos Reyes”. Incluso, aclaró que es el único lugar donde se les refiere como “santos”.

El trovador, con una trayectoria de 34 años en la música, lanzó un disco en conjunto a el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) llamado “Promesas de Reyes con Jovino González”.

El proyecto resalta la cultura y las tradiciones puertorriqueñas. Algunos temas que se incluyen son Aguinaldo Jíbaro, Con velas y flores, De casa salí, Dónde están las flores, Nada le debo a los Reyes, Que nació en Belén, Vengan todos, entre otros.

La producción discográfica reúne los doce temas del especial de Promesa de Reyes, que se transmitió por televisión en enero del 2023.

El ICP planifica transmitir el especial nuevamente este año.