Pierluisi le dice a los jubilados que no hay aumento para sus pensiones

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, le dijo este viernes a los jubilados a que no esperen aumentos en sus pensiones.

“El plan ajuste que aprobó el tribunal, que tiene un término de 10 años, correcto, tiene una prohibición de que se modifiquen los planes de pensión en Puerto Rico. Por cierto, y la legislatura de Puerto Rico lo avaló en la legislación que se promulgó. O sea que así, en otras palabras, el que esté pensando que se va a cambiar una pensión o se va a restablecer una pensión definida, está hablando sin saber que nadie espere eso porque mientras tengamos ese plan de ajuste confirmado por el tribunal en vigor y faltan como 8 años, aproximadamente, no se pueden cambiar los planes de pensión en Puerto Rico o mejorarlos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

En una conferencia de prensa celebrada en la mañana de ayer, jueves, el Junte de Jubilados del Gobierno de Puerto Rico reunió a varios de los miembros de diferentes grupos para pedir al primer ejecutivo considerar una bonificación especial como una medida inmediata y necesaria para contrarrestar los efectos adversos de la inflación en sus vidas.

“Una bonificación especial, algo especial, esos otra cosa, eso cuidadosamente quizás se puede hacer, pero nuevamente tendríamos, primero tendríamos que tener la liquidez en el gobierno para hacerlo, mientras estén a junta aquí, que yo estoy contándolos días para que se vaya. Pues sí, vamos a tendríamos que conversar el tema con la Junta para que la Junta no se interponga en el camino. Así que a mí me encantaría darles algún tipo de bonificación a todos los jubilados en Puerto Rico, pero como digo, no puede ser que se cambie un sistema de pensión porque no lo permite el plan de ajuste, número uno; número dos, si es que tuviéramos las finanzas disponibles, o sea, en los fondos disponibles, tendríamos que trabajar el asunto con las juntas y las juntas ahora mismo se interpuso en el camino del alivio contributivo”, añadió.

Asimismo, el gobernador expuso que se solidariza con los jubilados por el aumento en el costo de vida, pero recalcó que la inflación a disminuido en comparación con el año pasado.

“No descarto que en algún momento en el futuro se dé la posibilidad de dar algún tipo de alivio, a pensionados, pero en este momento no lo veo venir porque acaba la Junta de prohibir el proyecto de alivios contributivos que teníamos planteado y que se aprobó en la legislatura y que yo lo firmé, lo bloqueó, lo único que permitió fue un alivio de $250 millones de dólares para los contribuyentes en enero”, agregó.

Cuestionado sobre el tema del posible aumento a la tarifa energética, Pierluisi Urrutia se limitó a contestar que ese asunto le compete al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Las expresiones del mandatario se dieron tras su visita al Distrito T-Mobile donde se desarrolla la actividad de Víspera de Reyes, “Reyando pa’l Distrito”.