Joven abogada lanza candidatura a Representante por Distrito bajo el MVC

La abogada y asesora en la Cámara de Representantes, Effie Alexandra Acevedo Guasp, anunció la noche del jueves su aspiración a la Cámara por el Distrito 6 bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). El Distrito Representativo 6 comprende los municipios de Cataño, Guaynabo y Bayamón.

La joven abogada de 31 años lanzó su candidatura en un negocio en la Avenida Barbosa en Cataño y contó con la presencia de varias figuras del Movimiento Victoria Ciudadana.

Acevedo Guasp expresó que la mueve el deseo de mejorar la calidad de vida en Puerto Rico para que las personas que se han ido en busca de un mejor porvenir regresen y aquellas que están pensando irse, se queden.

“Conozco tantas personas que se graduaron conmigo de la high, de la IUPI, amistades y familia que están fuera de Puerto Rico, que quisiera que estuvieran aquí y que sé que, si se dieran las condiciones, volverían sin pensarlo. Lamentablemente, hacer que la vida en Puerto Rico sea más amena para vivir, trabajar, progresar y formar una familia no es una prioridad para la inmensa mayoría de los legisladores”, mencionó la abogada.

Su anuncio estuvo precedido por mensajes de apoyo de los representantes José Bernardo Márquez y Mariana Nogales Molinelli, quienes destacaron la labor y el compromiso de la licenciada Acevedo Guasp como parte del equipo de la Delegación en Cámara.

Acevedo Guasp comenzó trabajando como Asesora Legal del representante Márquez Reyes en enero del 2021 y actualmente es la Directora Legislativa de su oficina.

“Desde muy temprano trabajando en el Capitolio me di cuenta que los problemas fundamentales que tenemos en Puerto Rico, como el alto costo de vida, la falta de acceso a servicios de salud y a vivienda asequible, el éxodo de jóvenes, la corrupción y el despilfarro de fondos públicos, entre otros, no se van a solucionar si no se cambia dramáticamente la composición de la Legislatura. Hace falta personas nuevas, diversas, con muchas ganas de trabajar y un verdadero sentido de responsabilidad y compromiso con la gente”, manifestó.

Por otro lado, destacó que los escándalos de corrupción de este cuatrienio ocurrieron en el Distrito 6, con los arrestos de los alcaldes de Cataño, Felix “El Cano” Delgado, y Guaynabo, Ángel Pérez y recordó que, antes de ser alcalde, este último ocupó el mismo escaño que ella aspira ocupar. Tanto estos como los representantes y senadores actuales del Distrito pertenecen al PNP. “Este Distrito, al igual que todo Puerto Rico, necesita una nueva generación de funcionarios que vengan a trabajar por y para la gente, no para beneficiar y proteger al partido, sus allegados o sus donantes”.

Por último, Acevedo Guasp hizo un llamado a cambiar la política, algo que incluye repensar los escaños por distrito. “Es inaceptable que ser un legislador por distrito se limite a hacer reconocimientos, llegar al Hemiciclo a última hora a votar, repartir dinero del Barrilito y ponchar en los medios. Merecemos mucho más que eso y es hora de exigirlo. Hace falta personas que, sí, estén en el distrito y se reúnan con las comunidades, pero que también vayan al Capitolio a trabajar, a debatir medidas y votar informados, a fiscalizar, a cuestionar y pedir información, a denunciar la corrupción venga de donde venga y a presentar medidas de envergadura que tengan un impacto en la vida de las personas. De esas hay muy pocas”.

La abogada tiene un Bachillerato en Economía y Periodismo y un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además cuenta con una Maestría en Derecho de American University en Washington, D.C. Previo a su trabajo en la Legislatura, laboró como Oficial Jurídico de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maité Oronoz, y del Juez Roberto Sánchez Ramos en el Tribunal de Apelaciones.