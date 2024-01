AGP sobre candidatos de agua de alianza PIP-MVC: “Han sepultado a (Pedro) Albizu Campos por dólares”

El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, aseguró esta mañana que los “candidatos de agua” presentados por la alianza PIP-MVC son una movida de ambas colectividades para acceder a los fondos electorales y para tener derecho a empleados en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“¿Qué le pasa a Victoria Ciudadana si no presenta candidato a gobernador? No quedan cualificados como partido mayoritario, pero quedan (inscritos) como partido. Se inscriben, pero no tienen derecho a los empleados de la Comisión”, comentó en expresidente del Partido Popular Democrático (PPD) en una discusión con el periodista, Alex Delgado, y el representante novoprogresita, José “Pichy” Torres Zamora, en el programa radial “Sin Miedo” de NotiUno 630 AM.

“Aquí no se trata de héroes, se trata de chavos. Se trata de billetes. Eso es todo. Han sepultado a (Pedro) Albizu Campos por dólares”, agregó.

Luego de múltiples intentos fallidos en 2023 para dar paso a las candidaturas coaligadas, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) acordaron realizar una alianza para los próximos comicios electorales donde se apoyarán en candidaturas postulando los llamados “candidatos de agua”.

Una “candidatura de agua” es un movimiento poco convencional en el que se presenta un candidato que no busca realmente la elección, sino más bien cumplir con formalidades.

En el acuerdo, respaldarán a Juan Dalmau Ramírez (PIP), como primer ejecutivo del país y a Ana Irma Rivera Lassén (MVC), como comisionada residente en Washington.

Para llenar los espacios vacantes en ambos partidos, colocaron para la gobernación por el MVC al doctor Javier Córdova Iturregui y, para la silla en la capital federal por el PIP, postularon al doctor Roberto Velázquez Correa.

Cabe señalar, que Rivera Lassén se enfrentará a un proceso primarista con Edgardo Cruz Vélez y Melín Sotiriou Droz.