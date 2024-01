UTIER anticipa paro si Laura Taylor Swain da paso a solicitud de la JSF de dejar sin efecto su convenio colectivo

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) anticipó este jueves un paro si la jueza Laura Taylor Swain da luz verde al pedido de la Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico (JSF) de que se deje sin efecto el convenio colectivo del gremio y de la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI) que protege a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La información fue confirmada en el programa “Pegao’s en la mañana” de la estación radial Radio Isla 1320 por el presidente de la UTIER, Josué Mitjá.

“Esto implica paro, implica desobediencia civil y, si tenemos que coger cárcel, estamos dispuesto a eso”, sentenció.

En el día de ayer, se reveló la moción donde la JSF hace la solicitud a la jueza.

“La AEE no puede asumir sus convenios colectivos porque es incapaz de subsanar la significativa multimillonaria infra-financiación de su plan de beneficios definidos, cumplir con las futuras obligaciones de financiación para mantener el sistema tal y como existe actualmente y como exigen los convenios, o pagar las reclamaciones de los sindicatos que superan los 1.000 millones de dólares”, lee el documento.

Según explica la moción, en la UTIER hay 139 empleados bajo el pacto, mientras en la UEPI, tres. Tanto la UTIER como la UEPI firmaron sus convenios colectivos en 2008.

Además, el ente fiscal estableció que “asumir los convenios también sería incompatible con las medidas de reforma de las pensiones que la Junta de Supervisión ha determinado que son esenciales para garantizar una financiación adecuada de las prestaciones de pensiones devengadas. Las medidas de reforma de las pensiones son las mismas que aplicadas a los empleados públicos del ELA y otros deudores del Título III”.

Asimismo, detallan que el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE (“PREPA ERS”) confirmó que la agencia debe $1.2296 mil millones de dólares en contribuciones patronales no pagadas desde 2016 hasta la fecha, más $5.0679 mil millones de dólares adicionales en el futuro. Tanto así, que en abril de 2023 enviaron a los pensionados un “Aviso de Insolvencia” indicando que no podían pagarles sus pensiones a partir de mayo de 2023. Esto “evidencia” que la Autoridad no puede cumplir con el requisito de los convenios de mantener su sistema de pensiones.

“La congelación contemplada de las acumulaciones de beneficios, la eliminación de los ajustes (por inflación) y la transición del plan de beneficios definidos de la AEE a un sistema PayGo bajo el plan de ajuste propuesto por la AEE resultaría en ahorros de más de $425 millones en el futuro”, sostiene la moción.

Mijtá interpretó la solicitud como un intento de la Junta de destruir el sistema de retiro de la AEE, que es un fideicomiso independiente a la agencia.

“Prácticamente, lo que la Junta pretende es tratar de no pagar lo que ellos alegan son el desembolso de los reclamos de la UTIER y poder entrar a tratar de destruir el sistema de retiro de beneficios definidos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica”, aseguró.

El presidente de la UTIER comentó que tienen hasta el 9 de enero para responder la moción y el 24 de enero comenzaría del proceso de litigación.

“Es importante que la familia energética nos levantemos hasta las últimas consecuencias para defender nuestros derechos como siempre nos ha caracterizado”, puntualizó Mitjá.