JGO revela por qué no asistirá hoy al Saludo Protocolar

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, dijo esta mañana que no asistirá al Saludo Protocolar porque considera que el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, debió realizarlo al principio del cuatrenio, cuando entró al poder, y no en el último año del cargo político, que es el año de las elecciones.

“No, no voy a estar. Primero, porque no estoy en Puerto Rico y, segundo, porque creo que el Saludo Protocolar debe ser a principio de año. Es una tradición de abrir las puertas y poder conectar con líderes, no solamente en términos gubernamentales, sino de la comunidad, y yo creo que eso se hace a principio de año, no en el último año de cuatrenio”, sentenció González Colón en entrevista con “Red Informativa”.

La aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) aseveró que “cada cuál tiene su estilo”, pero considera oportuno que se haga durante el inicio del término.

“Ya llevamos varios años sin hacer el Saludos Protocolar y se está haciendo ahora en el año de las elecciones. A todo el que quiera ir, que vaya, que estreche su mano. Yo me excusé”, comentó la expresidenta de la Cámara de Representantes.

Hoy es el segundo día del evento que no se realizaba desde el 2009.

Ayer, miércoles, asistieron líderes religiosos, exmandatarios, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, entre otros.

Durante la mañana, el primer ejecutivo tuvo encuentros con los exgobernadores de Puerto Rico Sila Calderón Serra, Luis Fortuño Burset y Alejandro García Padilla.

Tanto la exgobernadora popular, Calderón Serra, como el exmandatario penepé, Fortuño Burset, se inhibieron de comentar de cara a las elecciones de este año, en las que Pierluisi Urrutia busca la reelección.

Al ser cuestionado sobre por qué no realizó ningún Saludo Protocolar en su término como primer mandatario, García Padilla, quien gobernó al país desde 2013 hasta 2016, recordó que heredó “un país en quiebra”, mas instó a que se realice la actividad al menos una vez cada cuatrienio.

Por su parte, Calderón Serra le obsequió, a la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, una caja de macarons– unas galletas tradicionales de la gastronomía francesa– confeccionadas por una empresaria del Centro para Puerto Rico, el brazo operacional de la Fundación Sila M. Calderón.

Asimismo, asistieron al evento representantes de entidades religiosas, como el arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan, Roberto González Nieves, y la pastora Wanda Rolón.

Sin embargo, el padre Orlando Lugo Pérez, de la Parroquia Santísimo Sacramento, en Ponce, rechazó la invitación de Pierluisi Urrutia, pues entiende que su presencia en el distinguido acto protocolar “no es necesaria”.

“No obstante, señor gobernador, aprovecho esta oportunidad que usted mismo me ofrece de responder a su gentil invitación, para expresarle que me gustaría respetuosamente invitarle, a su vez, a caminar un día por las calles de mi barrio en Ponce, fuera de actividades protocolares, para así estrecharle mi mano mientras le presento las manos e historias de personas particularmente necesitadas”, estableció el sacerdote en una misiva con fecha del 27 de diciembre.

También, denegaron la invitación al Saludo Protocolar más de 15 organizaciones afiliadas a la CPT, quienes sostuvieron que el gobernador no los ha atendido en los pasados tres años, pese a sus múltiples peticiones, por lo que este evento “no es el foro para atender nuestros reclamos”.

“Los trabajadores hemos solicitado atención directa del gobernador con respecto a la negociación colectiva, los planes de clasificación y retribución, la injusticia con el retiro incentivado que tiene que ver con la Ley 80 del 2020 y otros temas que no han sido atendidos directamente por el gobernador. Nuestro mensaje es claro: el pueblo votó por el gobernador, no por intermediarios o asesores”, estipuló ayer el presidente de la Unión Independiente de la Autoridad de Edificios Públicos, y vicepresidente de la CPT, Javier López, mediante declaraciones escritas.

A pesar del sentir de más de una docena de grupos sindicales, otros portavoces gremiales dijeron presente a la actividad, listados a continuación: Ángel Torres Escribano, de los Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TUAMA); Desirée López y Wilkins López, de United Auto Workers (UAW); Héctor Reyes, de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (UITICE); Jessica Martínez, del sindicato de Servidores Públicos Unidos (SPU); José Tirado, del Sindicato de Bomberos Unidos (SBU).

Asimismo, llegaron, a la mansión ejecutiva, la presidenta de la Federación de Trabajadores y de la Unión de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala León, y el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA), Luis de Jesús Rivera.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, también tuvo su encuentro con el gobernador esta tarde.