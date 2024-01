Llega a Ponce el crucero más grande del mundo

Después de un proceso de construcción que abarcó 900 días y de haber recibido los últimos detalles de su diseño en Europa, este martes llegó a Ponce el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo perteneciente a la empresa Royal Caribbean.

La información fue confirmada a través de X (antes Twitter) por la alcaldesa interina del municipio, Marlese Sifre Rodríguez, quien detalló que el barco llegó a eso de las 5:00 a.m. al Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.

“Cerca de 4,000 personas, entre tripulantes y contratistas, descenderán para disfrutar de todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer”, indicó Sifre Rodríguez.

Se informó que la embarcación estará en Puerto Rico hasta el sábado, 6 de enero a las 4:00 p.m. El primer viaje comercial será el 27 de enero.

Según un comunicado de prensa de Royal Caribbean, el Icon of the Seas tiene 20 cubiertas de altura, pesa 250,800 toneladas y alberga hasta 7,600 pasajeros. Igualmente, cuenta con un parque acuático para niños y adultos, campo de minigolf, siete piscinas, 15 restaurantes, bares, y más.

Otras características del Icon incluyen el nuevo AquaDome, un espacio cerrado de usos múltiples que ofrece una selección de bares y restaurantes, además de un teatro acuático y una cascada de varios niveles.

El pasado mes de noviembre, Jason Liberty, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group, indicó que el Icon es el primer crucero en funcionar con gas natural licuado (GNL, por sus siglas en inglés), un compuesto que produce menos emisiones de dióxido de azufre (SO2), partículas en suspensión y otros contaminantes atmosféricos en comparación con algunos combustibles convencionales.

El barco partirá de PortMiami durante todo el año, con una serie de cruceros de una semana de duración hacia el Caribe y las Bahamas. Entre los destinos destacados se encuentran Cozumel, St. Maarten y St. Thomas.

Además, el Icon of the Seas visitará la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, así como Puerto Plata, República Dominicana.

La compañía ganó la entrega del Icon of the Seas en Turku, Finlandia, el 27 de noviembre de 2023.