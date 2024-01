Arrestan en España a presunto socio del exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna

Un presunto socio del exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna fue arrestado en Madrid por las autoridades españolas y enfrentará un proceso para su extradición a México, anunció el lunes la Fiscalía General de la República en un comunicado.

Aunque la FGR, en apego a sus normas, no identificó al detenido más que con su nombre de pila, un agente federal de México confirmó a The Associated Press que se trataba del empresario Jonathan Weinberg Pinto. El agente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hacer declaraciones.

Weinberg fue aprendido el domingo en la capital española por la Policía Nacional de España, precisa el comunicado.

La FGR dijo que el detenido es señalado como uno de los “principales cómplices” de García Luna, quien está preso en Estados Unidos desde el 2019. Weinberg, que estaba prófugo de la justicia, enfrenta cargos en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

El detenido será sometido a un procedimiento de extradición ante las autoridades españolas, informó la Fiscalía General.

El arresto del presunto socio de García Luna se da dos semanas después de la detención en el centro de México de Gloria García Luna, hermana del exsecretario, y de su sobrino Edgar Rodríguez García.

Hace siete meses, un juez mexicano dictó 61 órdenes de detención contra personas vinculadas a García Luna que incluyen a su esposa, cuatro hermanos y socios, como parte de una amplia investigación que sigue la FGR contra el exsecretario y su entorno por supuestos contratos ilegales y abusos de equipamiento de cárceles públicas federales que habrían implicado un daño estimado en unos 300 millones de dólares.

El exfuncionario, que en febrero pasado fue declarado culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos para proteger a cárteles del narcotráfico, tiene además otros tres procesos legales pendientes en México por enriquecimiento ilícito, el supuesto ingreso ilegal de armas a territorio mexicano, y por unos contratos que se otorgaron a empresas privadas para la construcción de penales.

García Luna fue secretario de Seguridad Pública del 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón. Según la Fiscalía, el exfuncionario tuvo un enriquecimiento ilícito por 43 millones de pesos (unos 2,52 millones de dólares).