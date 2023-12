Grupo armado secuestra a 31 personas en el norte de México

Un grupo de hombres armados secuestró a 31 pasajeros de un autobús en el que viajaban migrantes de diferentes nacionalidades, además de mexicanos, que se trasladaba por una carretera del estado norteño de Tamaulipas, cerca de Texas, anunciaron las autoridades estatales.

Sin ofrecer mayores detalles de lo ocurrido, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas dijo que estaba investigando el rapto de los pasajeros, que ocurrió la tarde del sábado en una carretera del estado.

Un funcionario estatal que no está autorizado para hablar con la prensa confirmó a The Associated Press que entre los detenidos hay hombres, mujeres y niños, pero hasta el momento se desconoce cuántos son de cada nacionalidad.

La AP solicitó a la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración una reacción sobre el caso pero no hubo comentarios de momento.

En total viajaban 36 personas en un autobús de la empresa SENDA número 9570.

La unidad partió del estado norteño de Nuevo León y su destino final era la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, que actualmente enfrenta un serio problema por la aglomeración de miles de migrantes que intentan cruzar de manera ilegal por el Río Bravo para llegar a Estados Unidos.

El autobús tuvo como escala la ciudad fronteriza de Reynosa y luego partió por la ruta federal hacia Matamoros.

En un poblado rural cercano a la ciudad de Río Bravo un comando armado detuvo la marcha de la unidad y después de revisarla se llevó a las 31 personas, indicó el funcionario.

Un caso parecido ocurrió en marzo del 2019 cuando sujetos armados detuvieron un autobús de pasajeros sobre la carretera federal San Fernando-Reynosa y se llevaron a 22 personas que hasta el momento se desconoce su destino.

La frontera de Tamaulipas enfrenta problemas de inseguridad por la lucha que mantienen facciones del Cártel Del Golfo y que se ha extendido a ciudades al centro del estado, sobre todo las que colindan con el Golfo de México.