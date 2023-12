Director de la JCF pide al Gobierno transparencia en sus presupuestos

El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, le pidió el miércoles a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de Puerto Rico que sea transparente en sus gastos recurrentes, para evitar la temática de que ellos proponen y el ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA dice que no.

“Cuando hablamos de restaurar la responsabilidad fiscal, no creo que el concepto sea aprobar cosas y gastar y luego la Junta dice no y así es como se equilibra (el presupuesto). Creo que el objetivo es que la Legislatura trabaje en conjunto con el gobernador también aprobando leyes. Idealmente, no tendríamos que estar diciendo no a cosas. Idealmente, todo estaría dentro del presupuesto, todos estaríamos de acuerdo y despolitizaríamos el presupuesto y simplemente gastaríamos”, dijo Mujica en una mesa redonda con periodistas.

“No quiero estar en el negocio de decir que deberíamos hacer esto o aquello. En lo que realmente deberíamos estar es en determinar cuántos recursos tenemos”, añadió.

El director ejecutivo de la Junta, se refiere, entre otros asuntos, a los aumentos salariales a los maestros, oficiales del Departamento de Corrección y el Cuerpo de Bomberos. Además, los costos del Plan de Salud Vital, así como los fondos destinados a la Universidad de Puerto Rico y los municipios.

Estos gastos se conocen y por lo tanto, deberían incluirse en un plan financiero.

“No estamos proponiendo nada nuevo aquí, algo que otros estados y la mayoría de los municipios no hagan. Se hacen presupuestos año tras año. No estamos diciendo que se deba hacer un presupuesto multianual, pero se debe hacer un plan financiero multianual. Decimos que, incluso cuando se aprueba el presupuesto de este año, se debería saber qué significa eso para los años siguientes”, sostuvo.

“Entonces, si se está haciendo un aumento salarial, sabemos que no desaparecerá. Será cada año. Y este concepto, que a menudo ocurre, donde decimos que todo es una vez, cuando sabemos que realmente no es una vez, porque el próximo año se hace de nuevo, y el siguiente también, deberíamos dejar de hacer eso. Seamos honestos sobre lo que son las cosas, digamos lo que son y publiquémoslas a largo plazo. Primero es transparencia, apertura, planificación a largo plazo. Y si hay oportunidades para hacer que el proceso presupuestario sea más sostenible con cambios en las leyes, lo analizaremos y trabajaremos con la Legislatura en eso”, mencionó.

“Estos requisitos de financiamiento podrían afectar el equilibrio fiscal del año fiscal actual y en el futuro, particularmente si el gobierno baja los impuestos al mismo tiempo que incurrimos en estos gastos adicionales.

“Ya la Asamblea Legislativa aprobó legislación que impacta el presupuesto del año en curso por mil millones de dólares en el nuevo año fiscal. La Asamblea Legislativa no enmendó el presupuesto para acomodar los costos, simplemente aprobó las leyes sin considerar el impacto presupuestario. Ningún gobierno puede aumentar el gasto y reducir los ingresos durante un período prolongado sin amenazar su estabilidad fiscal”, expresó.

Sus expresiones se dieron al explicar el primer informe financiero trimestral que brinda un análisis de la situación fiscal de Puerto Rico en el primer trimestre del presente año fiscal 2024.

“Los gastos declarados en el trimestre fueron 609 millones de dólares inferiores a las proyecciones, pero 177 millones de dólares superiores a los del mismo periodo del año anterior. Aproximadamente 270 millones de dólares en gastos fueron identificados como incurridos pero aún no registrados.

Los gastos del Fondo General continúan siendo inciertos debido a las demoras en el registro de los gastos reales y a las diferencias entre el momento en que se incurrió en los gastos y la proyección”, sostiene el informe.