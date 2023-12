DACO realiza visitas en megatiendas de toda la isla para la fiscalización en ventas de pirotecnia

En un esfuerzo por garantizar la seguridad del consumidor durante la temporada festiva, inspectores del Departamento del Consumidor (DACO) realizaron una serie de inspecciones en tiendas de todas las regiones de la isla.

La secretaria interina del DACO, Lcda. Lisoannette González Ruiz, lideró este esfuerzo, enfocándose especialmente en la venta de productos pirotécnicos.

“Estamos aquí para verificar que todas las tiendas cumplan con las leyes y reglamentos del DACO, especialmente en lo referente a la pirotecnia”, afirmó la secretaria González Ruiz durante una de las inspecciones realizadas en la megatienda Walmart de Plaza Escorial en Carolina.

Los inspectores están verificando la correcta rotulación de los productos, la presencia de un manual de manejo seguro en servicio al cliente con instrucciones claras sobre su uso seguro, así como la señalización adecuada sobre los riesgos asociados con la pirotecnia. Además, buscan que los establecimientos garanticen la seguridad al vender estos productos, exigiendo la presencia de un adulto durante su utilización y evitando su consumo junto al alcohol.

“Algunas de las instrucciones que debe tener el manual es que tiene que haber un adulto presente; comprar los productos a un vendedor de productos pirotécnicos autorizados; evitar consumir alcohol mientras hace uso de productos pirotécnicos; utilizar los productos al aire libre lejos de hogares y yerba seca y los árboles. También, tener agua a la mano o una manguera cerca, guardar siempre los productos de forma segura; utilizar un producto a la vez, nunca volver a encender los productos que no funcionen correctamente; no entregar estos artículos a niños pequeños, menores de edad; no arrojar los productos a otra persona ni modificar los mismos”, explicó la secretaria interina del DACO a Metro Puerto Rico.

González Ruiz explicó que se ha advertido a las tiendas que el incumplimiento con estas regulaciones podría acarrear multas de hasta $10,000 dólares por infracción. Esta inspección se lleva a cabo no solo durante la temporada navideña, sino también en el verano, siendo una medida continuada para salvaguardar la seguridad de los consumidores.

Además, comentó que el año pasado, la megatienda Walmart de Santurce no contaba con manual de manejo seguro por lo que recibieron una multa de $10,000 dólares. De igual forma, la secretaria interina aseguró que trabajarán de manera interagencial.

La ventana para adquirir dispositivos explosivos se extiende desde el 1 de julio hasta el 31 de julio, y nuevamente desde el 15 de noviembre hasta el 10 de enero. Después de este período, cualquier artefacto adquirido o disponible para la venta será clasificado como ilegal.

Estas inspecciones se enfocan mayormente en las megatiendas, consideradas los principales puntos de venta de estos productos. Este esfuerzo de fiscalización se extenderá hasta principios de enero, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones establecidas por el DACO en todo Puerto Rico.

Piden que se prohíba la pirotecnia

Desde que comenzó la época festiva varios alcaldes han solicitado prudencia de parte de las personas para que no usen pirotecnia que es considerada ilegal. El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo emitió una orden de prohibición en el uso de “pirotecnia” en su Municipio.

Por ello fue felicitado por el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, teniente José J. Taboada de Jesús.

La orden pública fue emitida con la intención de ayudar a los niños, a las personas de mayor edad y a las mascotas, los cuales resultan afectados con la práctica, mayormente durante la época navideña.

“Hacemos un llamado a los restantes setenta y siete alcaldes de la isla de Puerto Rico para que se unan a su homólogo del Municipio de Cataño para que emitan una Ordenanza Municipal que prohíba el uso de pirotecnia todo el año de manera que se ofrezcan poderes a la Policía Municipal y Estatal para intervenir con aquellos ciudadanos irresponsables que hacen uso extremo de material explosivo durante las festividades de navidad’', señaló José J. Taboada de Jesús, presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico.

De igual forma, el alcalde del municipio de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, denunció que la “Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico” —Ley Núm. 83 de 25 de 1963—, la cual prohibe la tenencia, uso, fabricación, importación y venta de estos artículos, “queda en letra muerta”.

La Ley Núm. 83 prohibe el tener, usar y fabricar, así como la importación, venta, ofrecer o entregar a cualquier persona los productos de pirotecnia. De la misma forma, la ley añade las luces de bengala, “big bomb”, “saturn missile”, “flash cracker”, “artillery shell”, “pulling firecrackers”, “thunder bomb firecracker”, “whistling moon traveler”, entre otros.

“Mi mayor preocupación son los niños con condiciones especiales, las personas de edad avanzada y las mascotas, que se afectan particularmente con dichas explosiones”, dijo el funcionario en declaraciones escritas.