Pierluisi realizará en enero el “Saludo Protocolar”

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, defendió este martes su determinación de revivir el “Saludo Protocolar”, un evento en el que políticos y representantes de distintas organizaciones públicas, privadas o sin fines de lucro van a La Fortaleza a saludar al primer ejecutivo.

Pierluisi Urrutia aseguró que el próximo mes de enero retomará la “tradición” de llevar a cabo la actividad, que fue suspendida en 2009 por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset.

“El 4 de enero se va a retomar la tradición del saludo protocolar. Eso se había interrumpido por razón de la pandemia, pero todo llega a su normalidad y es una tradición bonita que propicia, por cierto, un clima de cordialidad y respeto entre todos los funcionarios públicos, particularmente los electos y altos funcionarios del gobierno, funcionarios federales, miembros de la judicatura. Así que lo vamos a retomar a principios de año”, dijo el primer mandatario en conferencia de prensa.

De la misma forma, Pierluisi Urrutia destacó que el evento se realizará por dos días consecutivos —el 3 y 4 de enero de 2024— para que “nadie se quede sin participar del saludo”. Además, especificó que los asistentes tendrán la oportunidad de hacer un recorrido por la mansión ejecutiva.

“Es que, primeramente, lo que queremos asegurar es de que ese saludo se da y que cubrimos a todos los que debemos tocar. Que se dividan dos días para que, pues, nadie se quede sin participar del saludo”, añadió.

Entre los invitados al “Saludo Protocolar” figuran los secretarios de gabinete, integrantes de Ramas constitucionales del Gobierno de Puerto Rico, cuerpos consulares, alcaldes, funcionarios federales, asociaciones, sindicatos, entidades religiosas y sin fines de lucro, entre otros.

Pierluisi Urrutia alegó que la actividad no conlleva gastos adicionales para el gobierno.

A principios de diciembre, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos García, alegó que la actividad iba a darse “con un pie de salida en pleno año electoral”.

“A mí me llegó la invitación, no sé si se equivocaron. Si el fin del saludo protocolar, que era darle los mejores deseos para un gobierno que empieza funciones, yo no porque el PNP (Partido Nuevo Progresista) a ocho años y con un pie de salida en pleno año electoral se inventan esto ahora”, sostuvo Matos García en entrevista radial con NotiUno 630 AM en aquel momento.