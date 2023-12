Exalcalde de Humacao, quien se declaró culpable a nivel federal por soborno, envía mensaje desde la cárcel

El exalcalde de Humacao, Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez, quien se declaró culpable a nivel federal por participar de un esquema de soborno el pasado mes de abril, envió un mensaje desde la cárcel.

“Primeramente le doy gracias a Dios por mi familia que ha estado en cada paso a mi lado. Gracias a mi esposa Militza Rodríguez y a mis dos hijos Reynaldo Vargas Rodríguez y Alejandra Cristal por el amor incondicional que me han brindado”, expresó Vargas Rodríguez en una publicación compartida a través de su cuenta personal en la red social Facebook.

Asimismo mencionó que “Por otro lado, agradezco profundamente a todos los que preguntan por mí, me envían saludos y me mantienen en sus oraciones. Me encuentro en muy buen estado de salud, he podido controlar mi diabetes con mucho ejercicio, alimentación saludable y la medicación requerida, tan es así que ya van a comenzar a bajarme la dosis de insulina gracias a Dios”.

“Estoy trabajando el área de facilidades eléctricas, estudiando idiomas inglés e italiano, adicional dedico tiempo a leer, escribir, juego ajedrez y domino. Si deseas escribirme o enviarme un libro puedes hacerlo en total confianza”, concluyó.

Reinaldo “Rey” Vargas fue sentenciado ante el juez Pedro Delgado del Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico a cumplir una condena de 37 meses (tres años y un mes de prisión) por actos de corrupción.

Vargas se declaró culpable el pasado 12 de abril tras estar involucrado en un esquema de conspiración en la que aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo del dueño de una empresa constructora y el dueño de una empresa de recolección de basura.

Vargas Rodríguez es un exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) que llegó a la alcaldía humacaeña tras ganar las elecciones de 2020, fue arrestado por cargos de conspiración para cometer soborno, extorsión y recibir “kickbacks” en mayo del 2022.

Según el pliego acusatorio, el ejecutivo municipal habría aceptado otorgar contratos a cambio de ‘kickbacks’ que rondaron los $17,000.

Los pagos en efectivo a Vargas se habrían efectuado entre enero y julio de 2021, es decir, prácticamente desde el momento en que el político puso pie por primera vez en la alcaldía de Humacao.